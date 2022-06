D66: geef kansrijke asielzoeker de kans veel sneller te mogen werken

Asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland moeten eerder en meer kunnen werken. Dat staat in een initiatiefnota van D66, die deze dinsdag wordt gepubliceerd.

Nu mogen asielzoekers in Nederland pas zes maanden na de start van hun asielprocedure beginnen met werken en maximaal 24 weken per jaar. D66 wil dat de ‘kansrijke’ asielzoekers al na één maand aan de slag mogen voor maximaal 46 weken per jaar. Asielzoekers zijn ‘kansrijk’ om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen als ze bijvoorbeeld uit Syrië of Afghanistan komen. Vorig jaar werd volgens de IND 59 procent van de (eerste) asielaanvragen ingewilligd. Er werden dat jaar zo’n 25.000 aanvragen gedaan, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

D66 vraagt het kabinet ook om te onderzoeken of het mogelijk is werkende asielzoekers een groter deel van hun salaris te laten houden. Nu moeten ze 75 procent daarvan afstaan. Voor Oekraïense vluchtelingen gelden de huidige regels overigens niet. Zij mogen vrijwel zonder beperkingen werken in Nederland.

VVD noemt nota ‘ongelukkig’

In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) staat dat het kansrijke asielzoekers makkelijker moet worden gemaakt om (vrijwilligers)werk te verrichten en dat zij vanaf dag één les moeten krijgen in de Nederlandse taal. Toch is de VVD niet blij met de initiatiefnota van D66, omdat die op een „zeer ongelukkig” moment komt. „We zitten midden in een asielcrisis en veel van deze voorstellen vragen om extra inspanning van het COA”, zegt Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans.

Hij vindt het „op zich goed” dat D66 zoekt naar manieren om kansrijke asielzoekers eerder en meer te laten werken, maar hij vraagt zich af of dat ervoor zorgt dat zij moeilijker terug kunnen worden gestuurd naar hun land van herkomst als ze niet in Nederland mogen blijven. „Op een gegeven moment bouwen ze sociale zekerheid op.”

Dit punt werd ook aangehaald door zijn fractiegenoot Bente Becker in een commissiedebat in april met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (CDA). Zij beloofde toen om hier onderzoek naar te laten doen.

Ook Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) heeft die vraag over het D66-plan. Verder staat hij positief tegenover het idee om de 24-weken-eis los te laten. Hij ziet het als een mogelijk alternatief voor arbeidsmigratie, waarop de CU over het algemeen kritisch is. „Je hebt in Nederland zoveel mensen aan de kant staan. Het is verstandiger om hen in te zetten dan om nog meer arbeidsmigranten naar hier te halen”, aldus Ceder.

Wachttijden asielcentra lopen op

Asielzoekers moeten vaak minstens een paar maanden wachten op een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over hun verblijf in Nederland. Die wachttijd loopt de laatste tijd verder op doordat de opvangplekken overvol zitten. In mei was de gemiddelde wachttijd in de reguliere asielprocedure zo’n zeven maanden. In de initiatiefnota schrijft D66 dat het frustrerend is voor asielzoekers dat hun leven in die tijd nagenoeg stilstaat en dat dat ook nadelig is voor Nederland. In de nota wordt verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat vluchtelingen die lang hebben stilgezeten moeilijker integreren.

In de initiatiefnota doet D66 nog meer voorstellen. Zo wil de partij dat kansrijke asielzoekers tegen het wettelijke collegegeld een opleiding kunnen volgen aan een hogeschool of universiteit en dat ze op alle opvanglocaties hoogwaardig taalonderwijs kunnen krijgen. Ook pleit de partij voor asielzoekerscentra met ‘open deuren’, om het contact met de wijk te bevorderen, en voor een vorm van medezeggenschap van asielzoekers in de centra.

Woensdag debatteert de vaste commissie Justitie en Veiligheid over het vreemdelingen- en asielbeleid. Later zal er apart gedebatteerd worden over de initiatiefnota van D66.