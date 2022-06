Conducteur overleden na ‘korte worsteling’ met minderjarige passagiers, verband onduidelijk

Een conducteur van de NS is zondagavond overleden op station Hilversum. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie maandag. Kort daarvoor was de conducteur terechtgekomen in een „duwen en trekken” met twee minderjarige passagiers, maar het staat niet vast of dat te maken heeft met zijn overlijden.

In de trein van Amsterdam naar Amersfoort controleerde de 62-jarige conducteur uit Hengelo kaartjes samen met twee collega’s, vertelt de politiewoordvoerder. Hij raakte toen in conflict met twee jongens van 15 en 16, beide uit Hilversum, die geen vervoersbewijs hadden. Op het perron in Hilversum is één van de jongens aangehouden. Kort daarna, rond tien voor elf, werd de conducteur onwel en overleed hij ondanks reanimatiepogingen. De andere jongen is later thuis aangehouden. Beide zitten op dit moment nog vast.

De politiewoordvoerder zegt er met klem bij dat het niet duidelijk is of de „korte worsteling” in de trein te maken heeft met het onwel worden van de conducteur. „Het is in het belang van de nabestaanden, maar ook van de betrokken jongens, om zorgvuldig uit te zoeken wat er precies is gebeurd.” Ze roept getuigen op om zich te melden en beelden van het incident niet op sociale media te delen.