Burgemeester Barneveld staat boerenprotest woensdag toe, wel ‘zorgen’

Het boerenprotest tegen de voorgenomen landelijke stikstofmaatregelen komende woensdag in Barneveld mag doorgaan. Burgemeester Jan Luteijn heeft daarvoor maandag toestemming gegeven, staat in een persbericht. Volgens Luteijn is er geen grond om het protest te verbieden. Wel schrijft hij zich zorgen te maken „over de impact van de toeloop naar de gemeente”. De organisatie van de actie verwacht zo’n 20.000 tot 30.000 demonstranten.

De boeren willen deels met tractoren en deels met de auto naar de demonstratie komen. „Onze lokale infrastructuur is beperkt en de kans bestaat dat een groot gebied vast komt te staan”, aldus de burgemeester. De gemeente houdt er daarom rekening mee dat Barneveld tijdens de actie minder goed bereikbaar is en adviseert inwoners, organisaties en bedrijven om woensdag thuis te blijven als dat mogelijk is.

De demonstratie wordt georganiseerd door meerdere boerenbelangenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force (FDF) en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Volgens hen zijn de stikstofplannen van het kabinet „onhaalbaar, onuitvoerbaar, onnodig en ongewenst: een aanval op boerengezinnen en het platteland”. Het kabinet wil dat in 2030 driekwart van de beschermde natuurgebieden in Nederland niet meer achteruitgaan door stikstof. Om dat te realiseren moet de uitstoot in veel gebieden drastisch worden teruggedrongen: aan de randen van de Veluwe zelfs met 100 procent.

Bij de bekendmaking van de stikstofdoelen eerder deze maand zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) dat de toekomst van de landbouw er met deze plannen „fundamenteel anders” uit komt te zien. Uit protest zocht een aantal boze boeren Van der Wal diezelfde dag nog thuis op.

