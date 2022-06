Zwemfederatie sluit deelname transgender vrouwen aan wedstrijden uit

Transgender vrouwen mogen niet meer meedoen aan professionele zwemwedstrijden indien zij hun transitie naar vrouw hebben gedaan na hun mannelijke puberteit. Dat heeft de internationale zwemfederatie FINA zondag besloten. Alleen vrouwen die hun transitie voor hun twaalfde hebben afgerond mogen nog meedoen. Vrouwen die de transitie na hun twaalfde deden, moeten kunnen aantonen dat zij hun testosteronniveau hebben ‘onderdrukt’ en dat zich na die leeftijd geen lichamelijke veranderingen meer hebben voorgedaan als gevolg van de puberteit.

Een ruime meerderheid van de bij de federatie aangesloten zwembonden stemde op zondag voor het voorstel. Volgens Husain Al-Musallam, voorzitter van de federatie, wil men met de maatregel „de rechten van atleten om te concurreren beschermen” en daarnaast „de eerlijkheid van de competitie beschermen”. De zwemfederatie wil een nieuwe categorie aan professionele zwemwedstrijden toevoegen, speciaal voor zwemmers die zich identificeren met een ander geslacht dan waarmee ze geboren zijn.

Dat de FINA deze beslissing heeft genomen lijkt vooral te maken te hebben met de kwestie rond de Amerikaanse transgender zwemmer Lia Thomas. Op nationaal niveau was ze als 65e gerangschikt bij de mannen, maar nadat ze de overstap maakte naar de vrouwen werd ze nationaal kampioen op de 500 meter vrije slag bij de NCAA, de organisatie voor universiteitssporten. Ze wil nu meedoen aan de proefwedstrijden om in aanmerking te komen voor het Amerikaanse olympische zwemteam. Wat de beslissing van de FINA betekent voor die wens is niet duidelijk.

Mocht Thomas als transgender naar de Olympische Spelen gaan, dan is zij niet de eerste transseksuele atleet. Vorig jaar nam Laurel Hubbard als gewichtheffer namens Nieuw-Zeeland deel aan de Spelen in Tokio. Ze deed toen mee aan de vrouwenwedstrijden.