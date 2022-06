Waar is de jonge radioluisteraar gebleven?

Het is 30 mei 2022. De radio staat op 3FM, of eigenlijk, de telefoon staat op 3FM, de radio is allang geen kastje meer, geen toestel, hij vermomt zich in vele hoedanigheden, in desktops, in laptops, in smartphones, in smart speakers, ja zelfs in smartwatches kom je hem tegen. Radio is audio geworden, ‘raudio’.

De raudio staat dus op 3FM en tot de luisteraar spreekt dj Herman Hofman. Hij heeft onlangs te horen gekregen dat hij, nadat hij er tien jaar heeft gewerkt, bij het station moet vertrekken. Hij is niet ingedeeld in de nieuwe programmering, en niemand heeft hem verteld waarom niet. Hij kan het gewoon niet geloven, zegt hij. „Het voelt alsof ik gedumpt word door een vriendin waar ik tien jaar lang alles voor heb gegeven.”

Er is een grote reorganisatie aan de gang bij 3FM. In april werd al bekend dat de ochtendshow van Sander Hoogendoorn, Sanders Vriendenteam, het veld moet ruimen en onlangs werd duidelijk dat ook dj’s Eva Koreman en Frank van der Lende hun middagprogramma Welkom bij de club! verliezen, waarover ze „pissig, boos en gefrustreerd” zijn, zeiden zij in hun uitzending. Zelfs voor het lot van VPRO’s 3voor12, waarin nieuwe muziek wordt gepresenteerd, wordt gevreesd.

De nieuwe zendermanager Menno de Boer wil omroepen nu laten intekenen op tijdvakken. Dat betekent dat omroepen programmavoorstellen mogen doen die passen bij het ritme van de dag, en aansluiten op de behoefte van de veronderstelde luisteraar. Vervolgens bepaalt het zendermanagement wie het tijdvak krijgt toegewezen. En dat hangt dan ook nog weer samen met de onderhandelingen tussen de omroepen en de NPO, want als het management een programma van een omroep afpakt, eist die compensatie.

Het is, kortom, een wereld waarin makers vaak speelbal zijn van een woud aan van hogerhand genomen beslissingen, die voor hen soms totaal niet te begrijpen zijn. En die beslissingen hebben vaak niets te maken met de kwaliteit van hun programma’s.

‘Merkdenken’

Dit fenomeen is niet nieuw of alleen onderhevig aan 3FM, het geldt voor de hele NPO-programmering en heeft alles te maken met ‘merkdenken’. Elke NPO-zender is een geprofileerd merk dat in de markt gezet moet worden. Zo is 3FM het jongerenmerk, dat in een audiolandschap vol met concurrenten opereert. In de afgelopen tien jaar is het station ongeveer driekwart van zijn luisteraars kwijtgeraakt, dus is de vraag: waar zijn de jongeren gebleven, kan 3FM ze niet meer bereiken, zitten ze bij andere zenders, of luisteren ze überhaupt geen radio meer?

Liedewij Hentenaar, directeur van Stichting Audify, is gespecialiseerd in de ontginning van de audiomarkt ten behoeve van adverteerders. Zij zoekt voor commerciële partijen de juiste programma’s en tijdstippen voor reclames uit, en ze is een van de opdrachtgevers van het Nationaal Luister Onderzoek, dat elke maand meet hoe lang mensen naar welk radiostation luisteren.

Jongeren willen graag ergens bij horen, vandaar dat zoiets als het 538 Koningsdagfeest zo goed werkt

Hentenaar: „Jongeren willen vooral entertainment en radio is daar maar een onderdeel van. Ze ontdekken veel muziek via TikTok, YouTube en Spotify en dat die muziek dan op de radio wordt gedraaid, is, als ze even luisteren, voor hen een bevestiging dat de muziek echt goed is. Hun telefoon, daarop gebeurt het allemaal – dat is hun persoonlijke instrument. Als ze radio luisteren, doen ze dat kort, hun dag wordt niet begeleid door de radio, zoals dat voor de generatie boven ze wel zo is.”

Ze willen zich bovendien verbinden met merken, met muziekmerken, zegt Hentenaar. „Festivals beginnen onbetaalbaar te worden, dus willen ze via de radio graag de muziek horen die daar te horen is.” Paul van der Lugt, voormalig zendermanager van 3FM, vult aan: „3FM moet het nog veel meer zoeken in sfeer en leefstijl. Ze hebben de afgelopen jaren enorm geschutterd met hun muziekkeuze. Dan mocht hiphop weer wel, dan weer niet, want dat verbindt niet. Ze moeten een stevige programmering hebben en een goed geproduceerde ochtendshow, waar veel voorbereidingstijd in zit, dat is echt heel belangrijk. De producer mag bij wijze van spreken meer verdienen dan de dj.”

Hentenaar: „Maar de publieke omroep heeft natuurlijk wel een behoorlijke achterstand, omdat ze zich niet aan merken zoals sportschoenen of frisdranken mogen verbinden. En merken, zeg ik altijd – we leven in een ontzuilde tijd – zijn de nieuwe kerken. Jongeren willen graag ergens bij horen, vandaar dat zoiets als het 538 Koningsdagfeest zo ontzettend goed werkt. Overigens heb ik het dan niet over de allerjongsten. Die zijn nog niet zo interessant voor adverteerders.”

YouTube-abonnees

Radiohistoricus Arjan Snijders: „Nee, echte jongerenzenders bestaan niet, en hebben eigenlijk nooit bestaan. FunX en Slam! Komen een beetje in de richting, daar hebben ze het goed begrepen, dat je radio moet inbedden in de totale beleving. Er wordt veel naar die zenders gekeken. Slam! heeft 712.000 YouTube-abonnees, Funx 192.000.”

Maar wat Menno de Boer nou precies wil met 3FM? Dat is Snijders nog niet helemaal duidelijk. „Hij wil misschien een aantal eigenzinnige radiomakers uit het verleden terughalen, er gingen geruchten over Ruud de Wild en Giel Beelen. Dat kan best een aardige zender opleveren, maar wat is die zender dan? Een soort Radio 2+.”

Misschien, zou een conclusie kunnen zijn, moeten ze het bij de NPO maar helemaal uit hun hoofd zetten, van 3FM een goed beluisterde jongerenzender maken. Misschien moeten ze gewoon doen wat de commerciële stations niet doen. Alternatieve muziek draaien, veel live-optredens in de studio en 3voor12 nooit van zijn leven afschaffen. Het blijft toch leuk, om nieuwe muziek op een presenteerblaadje aangereikt te krijgen. Misschien niet voor de allerjongsten, die vinden wel onderdak bij stations als Slam! En FunX, maar dan toch zeker voor de doelgroep daarboven.

En het zou ook verfrissend kunnen zijn om formats af en toe los te laten en te durven experimenteren, met name in de nacht.

Hentenaar: „En mooie podcasts maken. Iedereen, want alle merken zijn mij even lief, moet zich realiseren dat het audiolandschap heel snel verandert, en dat dit, dat heeft de coronaperiode wel aangetoond, heel veel mogelijkheden biedt. Mensen willen af en toe hun ogen wel eens even sluiten en gewoon luisteren, door hun oren, die altijd open staan.”

„Maar wat ze dan wel moeten doen”, zegt Van der Lugt, „is iets minder exclusief ‘woke’ zijn. Ze moeten meer rekening houden met de luisteraars van buiten de Randstad, waar van oudsher de harde kern van de 3FM-doelgroep te vinden is.”