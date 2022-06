Gezichtsherkenning ontneemt mensen de mogelijkheid van een tweede kans in de maatschappij. Voor wie dat een boude uitspraak vindt: pak de telefoon, navigeer naar pimeyes.com en neem een foto van jezelf. Even uploaden… en daar verschijnen alle foto’s die ooit van je zijn genomen en op een publiek toegankelijke site staan.

Ik zie via PimEyes mezelf in het publiek van een conferentie zitten, best ver naar achteren, op de vierde rij, maar niet buiten het bereik van de gezichtsherkenningsoftware. Op een andere foto dans ik, ik kan me niet herinneren waar of wanneer, terwijl ik toch met gelukzalige grijns vastgelegd ben. O en hier, nog een feestje, zo’n vijftien jaar geleden, gok ik. Er zitten natte vlekken op mijn shirt. Ik heb mijn armen om twee mensen heen geslagen, van wie ik nu niet meer weet wie het zijn.

Wat komt er bij jou allemaal voorbij? Zit er een foto tussen die je niet bevalt? Of wil je überhaupt niet vindbaar zijn via PimEyes? Dat kan hoor. Maandelijks even negentig dollar naar de Georgische ondernemers achter de site overmaken en ze hebben het nergens meer over.

PimEyes maakt gebruik van ‘reverse image search’ voor gezichtsherkenning. Zo’n technologie die iedere matige sciencefictionschrijver dertig jaar geleden kon bedenken en waar we nu allemaal beschikking over hebben. Het is schrikbarend accuraat en laat zich niet in de luren leggen door een zonnebril of hoed. Ook foto’s die van de zijkant zijn genomen, duiken op in de resultaten.

Dat maakt deze site de droom van elke stalker. Er circuleren online al horrorverhalen dat PimEyes zou worden gebruikt om de ware identiteit van pornoacteurs te achterhalen. Sekswerkers, beveiligers en andere professionals die om wat voor reden dan ook anoniem willen blijven, lopen hetzelfde risico.

Maar ook ieders verleden ligt op straat. In The New York Times kwam een software-ingenieur aan het woord die als negentienjarige overwoog haar geld te verdienen in de pornoindustrie. Haar eerste auditie was zo vernederend, dat ze het plan meteen opgaf. Zeventien jaar later kwam ze de beelden weer tegen via PimEyes.

Wie heeft er net als zij niet zo’n episode die je liever vergeet? Naaktfoto’s die een boze ex ooit online heeft gezet? Vindbaar. Twintig jaar geleden tot je grote spijt meegedaan aan een demonstratie die uit de hand liep? Persfoto’s vindbaar. Vreemdgegaan op de dansvloer? Het werk van de clubfotograaf staat misschien nog online. Discutabel gedrag vertoond in de studententijd? De vereniging heeft een rijk gevuld online archief.

Een Duitse datawaakhond is inmiddels een onderzoek naar PimEyes begonnen. Vergelijkbare services worden in verschillende landen al beboet. Zoals het besloten Clearview A.I., dat in tegenstelling tot PimEyes ook zo genereus is om sociale media te doorzoeken. Hopelijk worden we het er wereldwijd over eens dat we elkaar niet via gezichtsherkenning willen vinden. En ja, ik realiseer me hoe hopeloos naïef dat klinkt.

Het is aan ons – in de rol van werkgever, vriend, geliefde of gewoon als medeburger – om de discipline op te brengen niet even een fotootje van een ander door PimEyes te halen. Anders ontnemen we elkaar de mogelijkheid van een tweede kans.

Ernst-Jan Pfauth schrijft om de week op deze plaats een column.