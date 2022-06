Hevige beschietingen in Oost-Oekraïne, maar het front verschuift nauwelijks

Het hele weekend zijn er hevige beschietingen en bombardementen geweest rondom de stad Sjevjerodonetsk in het oosten van Oekraïne. Ook de nabijgelegen stad Lysytsjansk is zwaar beschoten, aldus de gouverneur van Loehansk, Serhi Hajdaj.

Desondanks is het front nauwelijks opgeschoven. Volgens de Oekraïense strijdkrachten was alleen de Russische aanval op het plaatsje Metjolkine „deels succesvol”. Afgaande op de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie is heel Metjolkine onder controle van de aanvaller. De uitspraken zijn door NRC niet te verifiëren.

Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk zijn de laatste steden in Oekraïense handen in de provincie Loehansk. De mogelijke Russische overwinning in Metjolkine is wel marginaal: in het plaatsje binnen het district Sjevjerodonetsk woonden voor de oorlog zo’n achthonderd mensen.

‘Wisselend moreel’

Volgens de gouverneur Hajdaj heeft Rusland afgelopen dagen alle reservisten uit de regio aangerukt bij het front rond Sjevjerodonetsk. „Morgen of overmorgen zullen ze alle reserves in gaan zetten, ze hebben kritieke massa bereikt”, aldus Hajdaj.

De aanhoudende gevechten, waarbij tientallen tot honderden doden per dag vallen, vallen de strijdkrachten aan beide zijden steeds zwaarder. Het Britse ministerie van Defensie, dat de oorlog middels inlichtingen nauwlettend in de gaten houdt, observeert „wisselend moreel” bij gevechtseenheden aan beide zijden van het oostfront, waar op dit moment de zwaarste gevechten plaatsvinden.

„Oekraïne heeft waarschijnlijk te maken gehad met deserteurs afgelopen weken, maar hoogstwaarschijnlijk is vooral het Russische moreel beroerd”, aldus het Britse ministerie. „Gevallen waarbij hele eenheden bevelen weigeren en gewapende conflicten tussen officieren en manschappen blijven zich voordoen.”

Sjevjerodonetsk ligt dichter bij het front dan Lysytsjansk. Tussen de twee steden loopt een rivier en de bruggen zijn opgeblazen. In de chemische fabriek Azot in Sjevjerodonetsk houden zich nog 568 Oekraïense burgers schuil. Volgens de gouverneur van Loehansk weigeren zij zich te laten evacueren.

Zuidelijke front

Op zaterdag bezocht de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor het eerst sinds het begin van de oorlog het front bij de zuidelijke havenstad Mikolajiv. Hij bekeek beschadigde wooncomplexen, bezocht een ziekenhuis en deelde onderscheidingen uit aan militairen in wat op foto’s lijkt op een bunker. Ook deed Zelensky de havenstad Odessa aan.

„We moeten ons erop voorbereiden dat de oorlog jaren kan duren”, waarschuwde de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zaterdag tegen een Duitse krant. „We mogen de steun aan Oekraïne niet opgeven. Ook al zijn de kosten hoog, niet alleen voor militaire steun, ook door stijgende energie- en voedselprijzen,” zei hij tegen Bild. Ook de Britse premier Boris Johnson schreef na zijn bezoek aan Kiev in The Sunday Times: „Ik ben bang dat we ons moeten wapenen voor een lange oorlog, terwijl Poetin zijn toevlucht neemt tot een uitputtingscampagne en Oekraïne probeert te verpulveren met pure wreedheden.”