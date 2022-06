Russische historicus: ‘Het imperiale sentiment zal in Rusland blijven domineren’

Bij de viering van de 350ste geboortedag van tsaar Peter de Grote, ruim een week geleden, was de Russische president Poetin duidelijk over zijn imperiale ambities. Net als in de tijd van Peter de Grote bepaalt Rusland zelf wel waar zijn grenzen liggen, zei Poetin tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Peter de Grote, geboorte van een imperium’, waarin onder meer de oorlog tussen Zweden en Rusland aan bod kwam. „Het verhaal is dat tsaar Peter in zijn strijd tegen de Zweden hun land afpakte. Maar hij pakte niets af, hij claimde wat van de Russen was en versterkte dat”, sprak Poetin tegen een groep jonge ondernemers. Met zijn typerende sarcasme voegde hij eraan toe: „Kennelijk is aan ons ook de taak toegevallen terug te nemen wat van ons is, en dat te versterken.”

Internationaal klonk verontwaardiging, zeker onder inwoners van de Baltische staten en van Zweden, dat onlangs NAVO-lidmaatschap aanvroeg. Vorige week werd bekend dat de Doema kijkt of de erkenning van de onafhankelijkheid van Litouwen, in 1991 door de Sovjet-Unie, kan worden teruggedraaid. Hoon klonk alom. „Indien Rusland de onafhankelijkheid van 1991 herziet, zal Litouwen eisen dat Poetin zich onderwerpt aan de macht van Wladislaw de Vierde en alle bezette gebieden aan het Groot Hertogdom van Litouwen teruggeeft”, schreef de Litouwse parlementariër Matas Maldeikis op Twitter.

Poetin trok zich er niets van aan, en deed er vrijdag nog een schepje bovenop. „Toen zij de Koude Oorlog wonnen, benoemden de VS zichzelf tot God op aarde”, aldus de president tijdens het jaarlijkse Economisch Forum in Sint-Petersburg. „Ze leven in het verleden en in hun eigen wanen. Ze denken dat ze gewonnen hebben en al het andere een kolonie is. Hun achtertuin.”

Dergelijk imperiaal denken mag in Europa woede wekken, in Rusland is het volgens de Russische historicus Aleksandr Abalov springlevend. Abalov is geschiedenisdocent op een middelbare school in Moskou en publiceerde samen met de Russische econoom Vladislav Inozemtsev in 2021 het boek ‘Oneindig Imperium. Ruslands zoektocht naar zichzelf’, over imperialisme als rode draad in de Russische geschiedenis. „Het idee dat Oekraïne een onlosmakelijk deel van Rusland is, zit stevig verankerd in het denken van de Russische politieke elite. Het wordt gezien als feit waarvoor geen enkel bewijs geleverd hoeft te worden. Dat betekent dat iedere poging van Oekraïne om een zelfstandig land te zijn, automatisch leidt tot een crash van het Russische zelfbeeld”, zegt Abalov op een terras niet ver van het Gorki-park in Moskou.

Waar komt dat imperiale denken vandaan?

„De Russische identiteit is altijd verbonden geweest met het idee van een groot rijk. Rusland breidde zich vanaf de zeventiende eeuw oostwaarts uit via Siberië tot aan de Stille Oceaan, en zuidwaarts naar Centraal-Azië. Een proces van gewelddadige kolonisatie, dat stuitte op verzet van de inheemse volkeren. Aan de westkant ging uitbreiding nog lastiger, want daar botste Rusland op Europese machtsblokken. Eeuwenlang werd er gevochten, tegen de Polen en de Litouwers, en om controle over wat nu het moderne Oekraïne is. Toen een deel van die ‘koloniën’ zelfstandig verder wilden – eerst na de revolutie van 1917, daarna na het uiteenvallen de Sovjet-Unie in 1991 – rees voor Russen de vraag: Hoe moeten wij nu verder? Er is nooit een duidelijk antwoord gekomen.”

Hoe goed is Poetins kennis van de geschiedenis eigenlijk?

„Het is heel interessant te zien hoe de president omgaat met historische feiten. Hij maakt regelmatig fouten. Zo verwarde hij een paar jaar terug de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) met de Zevenjarige oorlog (1756-1763). Dat gebeurt mijn leerlingen ook als ze niet goed opletten. Maar het idee dat het moderne Rusland recht heeft op gebieden die vroeger onder haar gezag vielen, is natuurlijk absurd. Als je zo redeneert zou Poetin naar Mongolië moeten gaan om daar toestemming te vragen voor zijn beleid, zoals de middeleeuwse Russische prinsen deden. Rusland was immers ooit deel van het Mongoolse Rijk. En de Krim werd ooit door Grieken bewoond. Dat tsaren en keizers ooit zo redeneerden is te begrijpen. Maar de president van de Russische Federatie is geen tsaar.”

Hoe ver gaan de Russische burgers mee in zulke geschiedkundige kronkels?

„Je kunt veel van de president zeggen, maar hij is een zeldzaam getalenteerd politicus. Hij wist al vroeg wat alle verschillende groepen in dit uitgestrekte land verenigt. Dat is het gevoel door de rest van wereld niet geliefd te worden. Poetin buit dat gevoel voortdurend uit. Tijdens zijn München-speech in 2007, tijdens de financiële crisis in 2008, in 2014 bij de inname van de Krim, en nu in Oekraïne weer. Zo houdt hij grip op de bevolking. En dat is knap, want het volk heeft helemaal niet zoveel op met zijn regime.”

‘Het is niet erg dat we arm zijn, want we wonen in een machtig land?’ – dat idee?

„Precies. Het idee dat Russen hun eigen bijzondere weg gaan en daarom niet geliefd zijn in de wereld, is er altijd geweest. Het is wat de Duitsers ‘Sonderweg’ noemen. Daarom steunen veel mensen de militaire operatie, omdat ze hopen dat het Rusland zijn grootsheid teruggeeft. Poetin weet dat zo goed te bespelen, dat ik me eerlijk gezegd altijd heb afgevraagd waarom hij zo bang is voor democratische hervormingen. Hij had verkiezingen zeker in de beginjaren met gemak kunnen winnen en een Russische Trump kunnen zijn: Make Russia Great Again. Maar het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft bij hem een grote aversie tegen democratisch gedachtegoed gewekt.”

Moeten de Litouwers, Esten en Letten en ook de Zweden en Finnen zich zorgen maken na Poetins opmerkingen?

„Vooral de Esten moeten zich zorgen maken. In de Estste stad Narva, waar de president aan refereerde, heeft meer dan de helft van de inwoners een Russisch paspoort. Natuurlijk zou het vijfde artikel van het NAVO-grondvest [een aanval op één NAVO-lid is een aanval op de hele NAVO, red.] afschrikwekkend genoeg moeten zijn. Hoewel de werking daarvan nooit echt is uitgetest.”

Hoe stabiel is het huidige regime?

„De Russische geschiedenis zit vol capriolen. Begin jaren tachtig was ik zeventien en was ik er heilig van overtuigd dat de Sovjet-Unie het stabielste land op aarde was. Een hereniging van het gedeelde Duitsland had ik me nooit kunnen voorstellen. Een paar jaar later viel de Sovjet-Unie plotseling uit elkaar.”

Veel Russen zeggen bang te zijn voor een burgeroorlog of voor het uiteenvallen van de Russische Federatie. Deelt u die angst?

„Nee, dat geloof ik niet. Daarvoor moet een groot deel van de Russische burgers eerst een echte oorlog aan den lijve ondervinden. Daarvoor is een massale mobilisatie van de bevolking nodig, en daartoe hebben de Russische machthebbers vooralsnog niet besloten. Een uiteenvallen van het land in stukjes houd ik ook niet voor mogelijk, al wordt daar binnen de Russische oppositie in ballingschap wel rekening mee gehouden. Mogelijk lukt eens wat in de jaren negentig niet is gelukt, namelijk het organiseren van een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, waarin de volkeren van Rusland gezamenlijk beslissen hoe ze willen leven. En ja, misschien zijn er dan wel regio’s die liever zelfstandig verder gaan.”

Rusland vecht weer over controle in Oekraïne. Op welke manier kan de huidige regering eindigen?

„We weten niet wat er omgaat in het hoofd van de president en mogelijk weet hij het zelf niet. Maar in het Russische collectieve geheugen gaan alle oorlogen over het terugnemen van gebieden, dat sentiment keert telkens terug. Ik verwacht niet dat er een gewelddadige opstand komt, of dat de president zal worden afgezet. Poetin is bijna zeventig, en zoals de meeste ouderen gaat het in dat stadium met de gezondheid soms wat minder. Ik ga ervan uit dat hij op een dag op natuurlijke wijze heen zal gaan.”

En daarna, wie volgt hem op?

„Kijk naar [oud-partijleider en opvolger van Stalin] Nikita Chroesjtsjov. Chroesjtsjov was een echte stalinist die deelnam aan grote zuiveringen. In Moskou, maar ook in Oekraïne. Iemand met veel bloed aan zijn handen. Na de dood van Stalin in 1953 begreep hij dat hij een u-turn moest maken en spijt betuigen om de macht te behouden. Ik zou niet verbaasd zijn als een van Poetins naaste bondgenoten, als onder invloed van de politieke omstandigheden zoiets van hen wordt verwacht, zo’n ommekeer ook probleemloos zal maken. Dat Dmitri Medvedev zich plotseling veel minder radicaal zal opstellen dan hij nu doet op sociale media. Of misschien is het de heer Patroesjev [oud-directeur van de KGB en huidig voorzitter van de Veiligheidsraad], die zich zal ontpoppen tot hervormer. Hun opdracht luidt dat ze moeten behouden wat ze in handen hebben: macht, bezit, invloed.”

Zal de wereld Rusland dan weer accepteren? Het heeft zich internationaal immers tot paria gemaakt

„In de geschiedenis zijn zaken altijd zaken geweest. In 1945 zochten vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering contact met hoge Duitse SS’ers. Toen de Baltische Staten werden opgeslokt door de Sovjet-Unie weerhield dat de VS niet van betrekkingen met Moskou. De Syrische president Assad zit nog altijd in het zadel. Dat klinkt cynisch, maar zo’n scenario valt niet uit te sluiten. Ik denk dat het Westen zich moet voorbereiden op het idee dat de Russische regering misschien steviger in het zadel zit dan zij hopen of denken.”

