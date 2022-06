Roline Redmond wint Brusseprijs met boek ‘De Doorsons’ over slavernijverleden

De Brusseprijs 2022 voor het beste journalistieke boek is gewonnen door Roline Redmond voor haar boek De Doorsons: Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied. De prijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en werd uitgereikt tijdens het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.

Redmond werkte meer dan tien jaar aan het boek. „Ik hoop dat mensen over dertig jaar iets meer weten over de Surinaamse geschiedenis in die periode”, zei ze tijdens de uitreiking van de prijs.

Familiegeschiedenis

Ze begon aan het boek omdat haar moeder haar vlak voor haar dood vroeg om de geschiedenis van de familie op papier te zetten. „Dat was niet gemakkelijk, want wij hebben geen archief van slaven. Mijn voorouders waren slaven in Suriname, en slaven hadden geen naam. Ze waren goederen. Het is een erg lastig traject om te achterhalen waar je voorouders vandaan kwamen,” zei Redmond in een eerdere uitzending van Met het Oog op Morgen.

Redmond sprak met familieleden in Suriname en kwam ook in contact met nazaten van de familie in wier eigendom haar voorouders leefden. Volgens de jury van de Brusseprijs zijn alle journalistieke middelen aanwezig die beschreven staan in de criteria van de prijs. „Het winnende boek zal ook over tien jaar nog betekenis hebben”, zei juryvoorzitter Joost Oranje. „Het biedt inzicht en beschrijft een van de meest besproken thema’s van deze tijd. Dit boek gaat niet alleen over archieven en feiten, maar vooral ook over mensen.”

‘Een boodschap voor nieuwe generaties’

Het is een heel gelaagd boek, zei Oranje. „Het boek is een zoektocht naar de historie van een familie, maar het blijft niet alleen maar hangen in de geschiedenis. Als je het leest komt aan het eind ook echt iets naar voren om over na te denken. Het geeft een boodschap mee voor de toekomst en nieuwe generaties.”

De andere genomineerden van de Brusseprijs 2022 waren De Machine van NRC-journalisten Stijn Bronzwaer, Joris Kooiman en Merijn Rengers over de reiswebsite Booking.com, Gronings goud van Wendelmoet Boersema over Gronings gas, Zakenprins van Michiel Couzy en Maarten van Dun over prins-huisbaas Bernhard, en Sanda Dia van Pieter Huyberechts over de fatale ontgroening van de Senegalees-Belgische student Sanda Dia.

Lees hier een recensie van het winnende boek: De geschiedenis van deze Surinaamse familie is niet zo bijzonder. Dat is precies wat die zo bijzonder maakt