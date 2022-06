Personeel Apple Store VS stemt voor aansluiting bij vakbond

Medewerkers van een Apple Store in de Amerikaanse staat Maryland hebben voor vereniging in vakbondverband gestemd. Dat melden internationale persbureaus zondag. Van de 110 winkelmedewerkers stemden er 65 voor en 33 tegen toetreding tot de International Association of Machinists and Aerospace Workers, een brede vakbondscoalitie met 600.000 leden. Het is de eerste keer dat werknemers van Apple in de VS zich bij een vakbond aansluiten.

Een groep werknemers van een klantencentrum in Baltimore had afgelopen maand onder de naam AppleCORE (Coalitie van georganiseerde retailmedewerkers van Apple) al in een brief aan ceo Tim Cook laten weten zich te willen verenigen. De werknemers zeggen meer inspraak te willen over lonen, werktijden en veiligheidsmaatregelen. Apple, dat vakbondslidmaatschap van werknemers altijd heeft ontmoedigd en tegengewerkt, wil tegenover persbureau Reuters niet op de stemming reageren.

Eerder probeerden Apple-werknemers in Atlanta zich ook al te verenigen, maar zij bliezen een geplande stemming afgelopen maand af, naar eigen zeggen omdat ze werden „geïntimideerd” door het bedrijf. Technologiewebsite The Verge schreef over een uitgelekte video, waarin Apple-bestuurder Deirdre O’Brien vakbondlidmaatschap als een gevaar voor de toekomst van Apple schetste.

Vakbonden winnen na decennia van teruglopende lidmaatschapsaantallen aan momentum in de Verenigde Staten, met name vanwege het activisme van een jonge generatie werknemers. Grote bedrijven als Amazon, Starbucks, en Google’s Alphabet zagen de afgelopen tijd toe hoe werknemers zich verenigden.

