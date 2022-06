Over boterhammen hoor je ze niet in Luilekkerland

Als je nu niet zo lui was, mopperde ik tegen mezelf, zou je gewoon een salade maken net als alle gezonde mensen. En als je het niet ook nog een beetje koud had en geen zin had in koude komkommers en als ik niet bij ‘salade’ vandaag obsessief aan lauwwarme aardappelsalade met peterselie en lente-ui zou denken waar de geur van de olijfolie nog een beetje van afslaat, ja dáár zou ik wel zin in hebben. Maar dat is teveel. En teveel gedoe. En verder zou ik qua brood wel zin hebben in een tosti – ja! de heerlijke Mumbai-toastie van Diana Henry, die wil dat je eerst een relish maakt van groene peper, munt, koriander, knoflook en citroensap, dat smeer je op je boterhammen, dan (veel)kaas en tomaat en dun gesneden ui, kaneel, komijn en nog iets dat ik even vergeten ben erover, en dat geheel in boter bakken. Bijzonder aanbevelenswaardig. Maar wel even een werkje. Aan de vette kant bovendien.

En ik sta hier juist met intens fatsoenlijke bedoelingen mijn volkoren boterhammen af te snijden met de wens en de verwachting om snel weer aan het werk te gaan. De meeste dagen beleg ik die gemakzuchtig met pindakaas, sambal en komkommer en de andere met kaas en tomaat. Soms met truffelmayonaise.

Verveelt eigenlijk nooit, dus wat heb je te zeuren en als ik eens een keer iets mag van mezelf bak ik een ei, met kaas, en dan smeer ik daar – ja, nu gaat iedereen die die pindakaas overleefd heeft zich definitief gruwelend afwenden – een mengsel van tomatenketchup en sambal op. Dat is erg lekker hoor. Maar bijna niemand weet dat of wil dat weten. Je kunt datzelfde mengsel ook met een fijngesneden lente-uitje door kleine stukjes verse tomaat roeren, als een soort pickle.

Foto dlerick

Ik weet wel dat ik nu klink alsof ik een maggiblokje aanbeveel in de bouillon, maar ik zou inderdaad ook een maggiblokje in de bouillon niet afkeuren. Als smaakversterker, niet als smaakoverheerser. Zoals een lepeltje kerrie in de tomatensaus niet de hele saus naar kerrie laat smaken maar die gewoon wat meer body geeft, wat je soms wil. Niet als alles naar zomerse tomaat en lichtheid, basilicum en plukgeluk moet smaken, maar als je je saus iets rijks en warms wilt meegeven.

Enfin, adviezen waar niemand op zit te wachten.

Intussen sta ik, al kauwend op die boterham met pindakaas (oh, wat heerlijk! pindakaas van alleen pinda’s) na te denken over favoriete boterhammen. Hoe die zijn. Want als je zo ongeveer alle dagen brood eet, zal je toch wel een voorkeur hebben? Voor mijn geestesoog verschijnen nu heel andere dingen dan die brave bruine jongens met kaas.

Als je zo ongeveer alle dagen brood eet, zal je toch wel een voorkeur hebben?

Al snel blijkt dat ik in gedachten mijn heerlijke huisgebakken volkorenboterhammen heimelijk heb veranderd in een knapperig stuk baguette met licht gezouten, heel goede roomboter en Franse Gruyère. Of in een dom wolwit broodje met een ouderwetse draadjesvleeskroket ertussen. Of ik blijk een voorkeur te hebben voor geroosterde ciabatta met – jaha! Hou maar op.

Hoe zou een modern luilekkerland er eigenlijk uitzien? Die muur van rijstebrij en daarna gebraden ganzen die je zomaar de mond in vliegen, lijken weinig up to date. Over boterhammen hoor je ze al helemáál niet in Luilekkerland. Er zijn wel pannenkoeken. Een pannenkoek kun je voor alles, en meer, gebruiken dan een boterham, al lijkt een pannenkoek met pindakaas, krabsalade of ossenworst toch smerig.

Boterhammen zijn op. „Heerlijk,” zucht ik vol overtuiging. Dat was lui, en lekker.