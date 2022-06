Op zoek naar de verdwenen slachtoffers van de Iraanse revolutie

Lang niet alle graven op de immense begraafplaats Behesht-e-Zara aan de rand van de Iraanse hoofdstad Teheran herbergen resten van mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven. Alles bijeen liggen er ook duizenden die na de machtsgreep van ayatollah Khomeiny in 1979 zijn geëxecuteerd, omdat ze als een bedreiging voor de Islamitische Republiek werden beschouwd.

De autoriteiten geven bij voorkeur zo min mogelijk ruchtbaarheid aan die opeenvolgende executiegolven, die vooral in de jaren tachtig plaatsvonden. In stilte proberen ze soms de graven al deels te ruimen, onder het motto dat er plaats nodig is voor nieuwe graven en dat het na dertig jaar mag, volgens religieuze voorschriften. Op de Behesht-e-Zara gebeurde dat al in twee vakken, waar een onbekend aantal mensen begraven lag, onder wie geëxecuteerden.

Soudabeh Baghaei (17), ligt op begraafplaats Behesht-e-Zara. Foto Rastyad

Sommige nabestaanden tasten nog altijd in het duister omtrent het lot van omgebrachte familieleden en hun laatste rustplaats. Een groepje Iraanse onderzoekers, deels in Iran zelf en deels in het buitenland, probeert daarom nu in kaart te brengen wie er tijdens de eerste grote executiegolf van 21 juni 1981 tot 21 maart 1982 precies zijn terechtgesteld en wat er met hun lichamen is gebeurd.

„Uit onze gegevens blijkt dat in die periode duizenden mensen zijn gedood. Van zo’n 3.500 doden hebben wij de namen en de plaats waar ze zijn begraven kunnen achterhalen”, zegt Shahin Nasiri (35), die twintig jaar geleden met zijn familie vanuit Iran naar Nederland kwam. Nasiri is aan de universiteiten van Amsterdam en Wageningen verbonden als politiek filosoof en doet aan dit project mee als vrijwilliger.

Gebarsten grafstenen

De zogenoemde Rastyad onderzoeksgroep zal haar bevindingen op 21 juni online plaatsen in de hoop dat er meer mensen zijn die ontbrekende gegevens kunnen aanleveren. Ze hebben bovendien contact gezocht met de Verenigde Naties, in de hoop de massale executies officieel erkend te krijgen als een misdaad die nader juridisch onderzoek verdient.

„Bijna iedereen in Iran heeft wel een familielid verloren”, zegt Nasiri. „Veel leden van onze groep ook en dat geldt ook voor mij. Wij hopen dat dank zij dit project de waarheid over de massamoorden en de mensenrechtenschendingen van Iran geen mysterie zullen blijven. Misschien kan ons materiaal ook als basis dienen om later bij rechtszaken beschuldigingen tegen daders te onderbouwen.”

Grafsteen van Shokrollah Paknejad, prominent socialist, op Behesht-e-Zara Foto Rastyad

Het regime van de toenmalige sjah werd in 1978 en 1979 door een brede coalitie van religieuze en seculiere partijen ten val gebracht. Niet lang na zijn terugkeer uit ballingschap naar Iran begon ayatollah Khomeiny veel seculiere medestanders uit de weg te ruimen. Ze werden door hem als ‘Mohareb’ (vijanden van God) bestempeld. De executies raakten in een stroomversnelling na de omstreden afzetting van de relatief liberale premier Bani Sadr in juni 1981.

Tot de eerste slachtoffers behoorden een aantal (ongelovige) communisten. „Op 21 juni werden vijftien linkse dissidenten gedood, onder wie de beroemde dichter en toneelschrijver Saeed Soltanpour. Dat markeert het begin van de massamoord. Het is nog steeds niet bekend waar hij is begraven. Wij hebben wel het vermoeden dat hij aanvankelijk in vak 41 van Behesht-e-Zahra lag, dat wil zeggen in een deel dat later door de autoriteiten werd vernield en geruimd.”

Sommige grafstenen van linkse geëxecuteerden zitten vol grote barsten, kennelijk zijn die met opzet beschadigd. Aanhangers van het regime vonden dat niet-gelovigen eigenlijk niet begraven hoorden te worden naast gelovigen en wilden daarom zulke graven ruimen.

Minderjarigen terechtgesteld

Na de communisten en aanhangers van andere linkse partijen was de beurt vooral aan de aanhangers van de Mujahedeen Khalq. Zo’n 70 procent van de slachtoffers van de executies behoorden tot deze groep, die zich eerder ook fel tegen het regime van de sjah had verzet. Ook leden van de vervolgde religieuze minderheid van de Bahai werden bij voorbeeld geëxecuteerd.”

De onderzoekers wisten te achterhalen dat alleen al uit Teheran meer dan honderd minderjarigen werden terechtgesteld, onder wie het zeventienjarige meisje Soudabeh Baghaei. Zoals een krantenbericht op 30 november 1981 meldde was ze tegelijk met 35 andere ‘vijanden van God’ ter dood gebracht, op verdenking van sympathie voor de Mujahedeen Khalq. „Ze werd beschuldigd van ‘mufsid’, het zaaien van corruptie op aarde. In totaal werden tientallen meisjes op basis van zulke heel algemene beschuldigingen gedood.”

Dat soort berichten uit officiële kranten van de overheid, waarin executies werden bekendgemaakt, vormde een belangrijke bron. Verder doken de onderzoekers in archieven en maakten ze gebruik van geolocatie om de plaats van graven van geëxecuteerden en de vakken waarin hun resten lagen te achterhalen.

Dat lukte in duizend gevallen. Ze namen foto’s van de graven, die allemaal een nummer hebben en vergeleken die nauwgezet met andere details die ze bemachtigd hadden. Sommige partijen hadden intussen zelf ook lijsten samengesteld van partijleden en sympathisanten van wie ze aannamen dat ze waren terechtgesteld, al troffen de onderzoekers daarin ook nogal wat fouten aan. In sommige gevallen konden familieleden zelf nuttige informatie verstrekken.

Al met al wist het onderzoekscollectief zelfs de identiteit van de resten van veertig mensen uit het geruimde vak 41 te achterhalen. Maar van honderden en wellicht zelfs duizenden andere verdwenen tegenstanders van het regime hebben de onderzoekers nog niet weten te bewijzen dat ze inderdaad ter dood zijn gebracht. „We hopen nu vooral op aanvullende informatie van familieleden en anderen”, zegt Nasiri.