Op Pinkpop zindert Pearl Jam als ‘dertieg jaahr gheleden’

De ‘Kalm Aan Laan’ – zo heet de oase in de Limburgse Pinkpop-woestijn waar bezoekers de allesverschroeiende UV-terreur van dit tropische weekend kunnen ontvluchten. Er staan talloze foodtrucks, ijskramen, een pop-up-museum en houten relaxbanken. Het is de enige plek onder de schaduw van bomen, en waar iedereen dus – inderdaad – kalm aan doet.

Maar nu even niet. Want als het kwik zaterdagmiddag om een uur of vier de 32 graden aantikt, staan er opeens mannen met megafoons te tetteren dat het gebied gesloten is verklaard. Allemaal omdraaien! De stroom festivalgangers die net langs de eindeloos rij voor gratis water is gelopen en een ambulance de zoveelste oververhitte bezoeker heeft zien afvoeren, vraagt zich vertwijfeld af: waar moeten we dan heen?

Wie verstandig is, vlucht naar de Tent Stage, de enige plek waar het nog enigszins te harden is

Het is niet het enige logistieke probleem waarmee de 51ste editie van Pinkpop kampt. Door de nieuwe inrichting van het festivalterrein (waarbij de twee grootste podia niet langer achter, maar tegenover elkaar staan) werkt niet. Doordat de meute niet langer wordt opgesplitst over twee aparte weides, maar kan blijven zitten en zich enkel hoeft om te draaien om de volgende show te zien, is het overal drukker dan ooit.

Wie verstandig is, vlucht naar de koelere Tent Stage, de enige plek waar het tijdens de piek van de hittegolf nog enigszins te harden is. De Australische singer-songwriter Courtney Barnett geeft er een machtig optreden, dat geheel in stijl met de omstandigheden lekker loom begint, maar waarin ze haar niets-aan-de-hand-liedjes steeds meer laat knetteren.

Dat doet het ook bij nu-metal-pioniers Deftones dat alvast een voorschot neemt op het aangekondigde onweer. Tijdens een indrukwekkend intense show vonken de versterkers en flitsen felle schichten vanaf de achterliggende schermen. Zanger Chino Moreno is in topvorm: intens zuchtend, hijgend, schmierend, weeft hij zijn gevoelige new-wave-melodieën door het beukende gitaargeweld, om uiteindelijk zijn stembanden ouderwets naar de bliksem te gillen.

Pearl Jam

Ook bij Eddie Vedder gaat iets kapot: hij breekt zijn tong tijdens een hilarische speech die maar liefst drie kantjes duurt. De zanger van Pearl Jam memoreert aan de magische Pinkpop-show van „dertieg jaahr en tien daaghen ghelaaiden” waarna niets meer hetzelfde zou zijn. „Iek spriek nogh stiets gheen Niederlands, maar ghet ies een daagh die waaij noeit zoelen verghheten.”

Pearl Jam lijkt van plan om dat glorieuze optreden over te doen in een grunge-viering waarin de band nieuw werk nagenoeg links laat liggen. In opener ‘Even Flow’ huppelt Vedder als een jong hertje over het podium. Pompend op zijn wahwah-pedaal blaast geweldenaar Mike McCready in een splijtende solo stadsgenoot Jimi Hendrix opnieuw tot leven.

Verrek, denk je na de levenslustige uitvoering van ‘Why Go’: het lijkt wel 1992! ‘Corduroy’ krijgt een orgastisch intermezzo, de onverwachte parel ‘Throw Your Hatred Down’ –dat Pearl Jam samen met Neil Young opnam voor hun gezamenlijke meesterwerk Mirrorball (1995) – zindert en in de punktirade ‘Lukin’ blaft Vedder heerlijk getergd.

Die magie houdt een uur stand. Daarna verliest Vedder zich steeds vaker, lurkend aan zijn wijnfles, in te lange uitweidingen, over surfen („Zijn er nog mensen uit Scheveningen? Zandvoort? Domburg?”), een gestorven gitaarbouwer, zijn befaamde sprong van de cameramast („ik mag er niet meer in de buurt komen: ze staan nu halverwege het veld”), hoe laat de zon ondergaat in Seattle, etc.

In die weggelulde tijd zou de band makkelijk twee of drie publiekslievelingen (‘Black’?) kunnen spelen. En best schattig dat ze het leed van het eerder deze week afgeblazen Rolling Stones-concert willen verzachten met een cover van ‘Street Fighting Man’, maar waarom dan ook nog ‘Comfortably Numb’ van Pink Floyd spelen?

Extra zonde: de show duurt uiteindelijk twintig minuten korter dan gepland. Kennelijk zijn die „dertieg jaahr en tien daaghen” toch gaan tellen.

Festival Pinkpop. Gehoord: 18/6. Nog t/m 19/6 in Landgraaf. Pinkpop is live te volgen op NP02 Extra. Inl: pinkpop.nl ●●●●●