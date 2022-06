Natuurgeweld in India en Bangladesh eist tientallen levens

Zeker 25 mensen zijn dit weekend omgekomen bij natuurgeweld in Bangladesh. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd, zo melden de autoriteiten van het Aziatische land aan persbureau AFP. Ruim vier miljoen mensen zouden dringend hulp nodig hebben.

Volgens de lokale politie zijn onder de dodelijke slachtoffers veel personen die getroffen werden door de bliksem. Het gaat met name om mensen die op het platteland wonen. Het leger is ingezet om dorpen in deze gebieden, die door het natuurgeweld zijn afgesloten van de buitenwereld, van noodhulp te voorzien.

Met name de laaggelegen gebieden in Bangladesh hebben ieder jaar tussen juni en augustus last van overstromingen door moessons, maar dit jaar zou er extreem veel regen zijn gevallen. Een groot deel van het land zit inmiddels zonder stroom en scholen en sporthallen worden ingericht als opvangcentra.

Ook overstromingen in India

Ook in het noordoosten van buurland India zijn deze week dodelijke slachtoffers gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. In de afgelegen deelstaat Meghalaya zijn sinds donderdag zestien mensen omgekomen en in de deelstaat Assam hebben bijna twee miljoen inwoners dringend behoefte aan noodhulp, zo melden regionale autoriteiten.

Bangladesh en de grensregio in India werden in mei ook al getroffen door zware regens. Er kwamen toen zeker tien mensen om bij overstromingen. Voor de komende tijd wordt nog meer regen verwacht.