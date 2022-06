Male gaze ziet plork: prachtig lichaam, onmeunige rotkop

De ruim 1,3 miljoen abonnees van het Britse tijdschrift The Economist konden onlangs kennismaken met twee Nederlandse woorden die in ons land niet algemeen bekend zijn, namelijk onmeunig en plork. Ze stonden in een ingezonden brief die ook op Twitter werd gedeeld. In die brief schrijft Damian Beasley-Suffolk uit Newcastle-upon-Tyne dat het Nederlandse plork staat voor: „Prachtig lichaam, onmeunige rotkop.”

Onmeunig wordt vooral in Twente en Overijssel gebruikt. Het betekent ‘heel erg, ontzettend, zeer’. In 2019 werd het uitgeroepen tot het mooiste dialectwoord van Overijssel. Meestal wordt het in een positieve context gebruikt, bijvoorbeeld onmeunig mooi of onmeunig lekker.

Slotwoord

Dat plork staat voor „prachtig lichaam, onmeunige rotkop” is op internet te vinden, maar volgens de Dikke Van Dale is het een acroniem van „perfect lichaam onder rotkop”. Elders valt te lezen dat de P staat voor Prettig of Prachtig. Voor de O vinden we als varianten Ontzettende en Ongelofelijke. Rotkop is wel het vaste slotwoord.

In zijn ingezonden brief moest Beasley-Suffolk de betekenis van plork natuurlijk uitleggen. „The gentlest way of interpreting this in English is ‘Nice Legs Shame About Her Face’”, schrijft hij. Dat is de titel van een hitje uit 1979 van de Britse band The Monks. Dat dit lied over een vrouw („her face”) gaat, is geen toeval, want het vertegenwoordigt de seksistische blik van mannen, de male gaze. Dat geldt ook voor het woord plork. Het contrast tussen benen en hoofd wordt doorgaans door mannen opgemerkt over vrouwen, zelden andersom. Van mannen wordt wel vaker gezegd dat ze een (uitgesproken) rotkop hebben, maar dat terzijde.

Het contrast tussen benen en hoofd wordt doorgaans door mannen opgemerkt over vrouwen, zelden andersom

Zowel voor onmeunig als voor plork geldt dat ze weinig voorkomen in romans. Zoals te verwachten vinden we onmeunig terug in het werk van de Twentse cabaretier Herman Finkers. „As ’t mut dan ku’j onmeunig plat met mie henkuieren”, schrijft hij ergens.

In de roman Verkeerd verbonden uit 2006 gebruikt Samira Atari niet alleen het woord plork, maar ook ALOM, als imperfect acroniem van Afgrijselijk Lichaam Onder mooie Kop. In dit geval gaat het wel degelijk over mannen, te weten kandidaten op een datingsite. „Mannen met buiken, mannen met buiken als doedelzakken, mannen met een rotkop en een mooi lijf, mannen met een rotkop en een rotlijf... Ga zo maar door, echt errug.”

Kluun introduceerde in 2003 in Komt een vrouw bij de dokter de horecavariant van plork, namelijk plorc. Dit staat voor: „Prettige Locatie (in, rond en zelfs op het kasteel in het Vondelpark) Ontzettend Rotcafé.”