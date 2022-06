Emmanuel Macron verliest absolute meerderheid in Franse parlement

De komende vijf jaar van Emmanuel Macron gaan er heel anders uit zien dan de afgelopen vijf. De Franse president, die eind april werd herkozen voor een tweede termijn, is zondag bij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen zijn absolute meerderheid in het parlement verloren. Zijn partij Renaissance en haar politieke partners, verzameld onder de vlag Ensemble!, hebben volgens een peiling van IPSOS en Sopra Steria 230 zetels veroverd in het 577-koppige parlement. Dit is een verlies van bijna 120 zetels en hiermee komen de macronisten 59 zetels tekort voor de absolute meerderheid.

Gevoelige verliezen in Macrons partij Meerdere partijprominenten van Macrons Renaissance zijn niet verkozen. Het gaat om oud-minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner (foto), voorzitter van het parlement Richard Ferrand, minister van Ecologie Amélie de Montchalin en minister van Gezondheid Brigitte Bourguignon. De ministers moeten hun posten nu inleveren. Minister van Europese Zaken Clément Beaune leek hetzelfde lot te wachten maar hij is wel nipt verkozen.

Dit betekent dat Macron de komende jaren meer moeite zal moeten doen om zijn beleid doorgevoerd te krijgen. Gedurende zijn eerste quinquennat (termijn van vijf jaar) kon de president wetsvoorstellen dankzij de bijna 350 parlementariërs die hem steunden vrijwel probleemloos door het parlement loodsen. Nu hij geen absolute meerderheid meer heeft, zal steun gezocht moeten worden bij andere partijen. Vooral bij omstreden wetsvoorstellen, zoals Macrons plan de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 65, kan dit problemen opleveren.

Lees ook: Frankrijk kiest met wasknijper op de neus voor continuïteit

Linkse alliantie oppositieblok

De uitslagen zijn goed nieuws voor de linkse alliantie Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES). De gloednieuwe ‘unie’, die wordt aangevoerd door de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon en waarin alle linkse partijen van betekenis zijn verenigd, kan volgens de peiling van IPSOS rekenen op 149 zetels. Daarmee vormt zij de komende jaren de belangrijkste oppositiebeweging en dus de zwaarste tegenstem in de Assemblée Nationale.

Nu Macron geen absolute meerderheid meer heeft, zal steun gezocht moeten worden bij andere partijen

Mélenchon liet zondagavond meteen zien dat hij van plan is hevige oppositie te voeren. In reactie op een uitspraak van minister Gabriel Attal die zei dat verschillen overbrugd moeten worden, zei Mélenchon op een partijbijeenkomst dat er „geen enkel verschil te overbruggen valt want we komen niet uit dezelfde wereld, we hebben niet dezelfde waarden, niet dezelfde doelen.”

De droom van NUPES-aanhangers om groter te worden dan Ensemble!, waarna de linkse alliantie de premier zou mogen leveren, is vooralsnog niet waargemaakt, maar Mélenchon houdt hoop tot alle stemmen geteld zijn: „misschien wordt u maandagochtend wel wakker met een parlementaire meerderheid voor NUPES”.

Omdat er binnen NUPES grote meningsverschillen bestaan, is het afwachten hoe de alliantie zich de komende jaren zal opstellen en of de jonge unie kan standhouden. Vooral op het gebied van klimaat- en buitenlandbeleid verschillen de aangesloten partijen van mening. Zo zijn Mélenchons partij La France Insoumise (LFI) en de groene partij EELV uitgesproken tegenstanders van kernenergie, terwijl de Socialistische Partij zich ambivalent opstelt en Communistische Partij deze vorm van energie zelfs een belangrijk onderdeel van de ‘energiemix’ vindt. Ook is Mélenchon een stuk EU- en NAVO-kritischer dan zijn politieke partners.

Lees ook: Radicaal-links belooft invloed in Frankrijk, maar aanhangers zijn sceptisch

Forse winst Le Pens RN

Ook op de rechterflank van het politieke spectrum zijn verschuivingen. Het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen staat op 85 zetels: meer dan ooit en een vertienvoudiging van het resultaat van 2017, toen het toenmalige Front National slechts acht zetels won. Met deze overwinning kan het Rassemblement National bovendien voor het eerst in jaren een parlementaire groep vormen: het minimumaantal zetels hiervoor is vijftien. De conservatief-rechtse partij Les Républicains verliest fors maar haalde wel een hogere score dan bij de presidentsverkiezingen van twee maanden geleden. Samen met haar politieke partners wist LR 76 zetels binnen te slepen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven