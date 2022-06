Linkse oud-guerrillero Gustavo Petro wint presidentsverkiezingen Colombia

De linkse kandidaat Gustavo Petro heeft zondag krap de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. De ex-guerrillastrijder, die grote sociale en economische veranderingen heeft beloofd, wordt de eerste progressieve president in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Dat melden internationale persbureaus.

Met ruim 99 procent van de stemmen geteld, komt de 62-jarige Petro uit op 50,5 procent van de stemmen. Zijn rechtse tegenstander, de populistische vastgoedmagnaat Rodolfo Hernández, kreeg 47,3 procent. De rijke zakenman kwam eind mei verrassend als tweede uit de bus bij de eerste ronde van de stembusgang. De tweede ronde was sindsdien onvoorspelbaar.

De verkiezing van Petro is historisch. De voormalige burgemeester van de hoofdstad Bogotá, nu een senator, heeft toegezegd ongelijkheid in Colombia te bestrijden, onder meer met gratis universitair onderwijs en pensioenhervormingen. Ook wil hij geen nieuwe olieprojecten toestaan.

Volksoverwinning

„Vandaag is een dag om te vieren voor het volk”, reageerde Petro, een voormalig lid van de guerrillabeweging M-19, op Twitter. „Laat hen de eerste volksoverwinning vieren. Op een scherm op zijn hoofdkwartier in Bogota verscheen de boodschap „Gracias Colombia”.

Vertrekkend president Iván Duque feliciteerde Petro kort na de bekendmaking van de officiële resultaten. Hernández, die volgens de laatste peilingen was verwikkeld in een nek-aan-nekrace met Petro, heeft zijn nederlaag erkend. „Ik aanvaard het resultaat, zoals het moet als we willen dat onze instituties sterk zijn”, zei Hernández in een video op sociale media.