Staatssecretaris Vijlbrief: veilige huizen niet veilig bij meer gas

Bij verhoging van de Groningse gaswinning moeten ruim 6.000 huizen in Groningen die veilig zijn verklaard mogelijk opnieuw worden versterkt. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) in een interview met NRC. De kans op extra gaswinning is klein, benadrukt hij. Maar als er in een noodscenario toch meer gas uit dat grote gasveld moet komen „zou het kunnen dat je huizen opnieuw moet beoordelen en dat er huizen bij komen die moeten worden versterkt”.

Volgens de staatssecretaris is dat een extra reden om geen extra gas meer uit Groningen te halen. „Als je de kraan openzet, neemt het aardbevingsgevaar substantieel toe”, zegt Vijlbrief. „De gaswinning in Groningen is onveilig, dus gaat het veld dicht.” Het is de bedoeling dat de Groningse gaswinning in 2023 of 2024 stopt.

Alleen bij een gascrisis, als ziekenhuizen of huishoudens gastekorten hebben, is extra gaswinning in Groningen volgens de staatssecretaris een optie. Dat kan overigens ook als zo’n noodscenario zich voordoet in België, Duitsland of Ierland, landen waarmee Nederlandse Europese afspraken heeft.

In het gaswinningsgebied worden sinds 2015 27.000 huizen versterkt, zodat bewoners bij een zware aardbeving hun huis levend kunnen verlaten. De operatie loopt traag: nog geen vijfde is nu veilig verklaard of versterkt. De onafhankelijke toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, bevestigt dat verhoging van de Groningse gaswinning de operatie verder kan vertragen. „Bij een hogere gaswinning moeten huizen die veilig zijn verklaard opnieuw worden beoordeeld”, zegt een woordvoerder.