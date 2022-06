Pinkpop 2022: Hang Youth, Pearl Jam, Metallica en vooral heel veel Z☀N

Als er na acht minuten negen nummers doorheen zijn gejekkerd, zegt zanger Abel van Gijlswijk, met een blik op setlist: „We hebben vijf A4’tjes. Dit was de eerste.” In drie kwartier trakteert de Amsterdamse punkband Hang Youth Pinkpop op negenendertig woeste punktirades waarbij de koning („lijkt op een zwerver”), Dick Benschop (van de ‘KKKLM’) en hun eigen boekingskantoor/Pinkpop-organisator Mojo (vanwege het K-woord: kapitalisme) er gruwelijk van langs krijgen.

Maar in al dat razende punkgeweld zit een mooi eerbetoon verborgen. Als Van Gijlswijk aankondigt dat iedereen „door al die korte liedjes nu wel bovengemiddeld veel moet klappen”, vult gitarist Kaj Bos hem onmiddellijk aan: „Jullie moeten dus heel veel water drinken!”

Dat citaat is een stiekem eresaluut aan festivalbaas in ruste Jan Smeets, die zaterdagavond snikkend afscheid nam van zijn geesteskind. De man die altijd vaderlijk de bezoekers toesprak alsof het zijn (klein)kinderen waren („Goed smeren! Genoeg drinken. En leg ast-je-blieft niet je rijbewijs of paspoort onder je kussen in je tentje!”) werd door een overvolle weide hartverwarmend toegezongen: „Jantje bedankt!”

Koel blijven is onmogelijk op deze Heetste Pinkpop Ooit

Toch was niet Smeets, maar de brandende zon de hoofdspeler van de 51ste editie. Koel blijven bij code geel was onmogelijk op de Heetste Pinkpop Ooit. Het asfalt van de Limburgse renbaan (herstel: bakplaat) was gloeiend heet en schaduw schaars. Terwijl het kwik de 32 graden aantikte, werd bij de ingang gratis water uitgedeeld. Maar de geduldige mensen die de oneindige rij durven te trotseren, hadden die benodigde hoeveelheid vocht tijdens het wachten allang uitgezweet. Geregeld werden oververhitte toeschouwers afgevoerd in ambulances of op karretjes met brancards.

Wie de voorste rijen wist te bereiken, kon soms best een ouderwets mondkapje gebruiken. Toen de extreem melodieuze doch poeierharde hardcoreband Turnstile zondagmiddag een circle pit in gang zette, en zanger Brendan Yates daar zelf ook indook, stegen er verstikkende stoftornado’s op.

Bij de Britse postpunktrots Idles was het gras twee dagen eerder weliswaar nog groen, maar toch vielen ook daar mensen flauw. Net als Hang Youth verklaarde de botte, monotoon brullende pitbull Joe Talbot de oorlog aan alle fascisten en homofoben ter wereld. Bij iedere lettergreep mokerde hij met volle vuist op zijn borstkas, alsof hij zijn ziel en zaligheid uit zijn longen wilde slaan. Tijdens ‘Danny Nedelko’ – Idles’ grommende lofzang op „alle immigranten die ons en jullie land véél mooier maken” wandelde de in roze bloemetjesjurk gehulde gitarist Mark Bowen over de hoofden van het publiek.

Pearl Jam

Slimmeriken vluchtten naar de koelere, want overdekte Tent Stage, de enige plek waar de alles verzengende hittegolf nog enigszins te harden was. De Australische singer-songwriter Courtney Barnett gaf er een machtig optreden dat lekker loom begon, maar waarin ze haar niets-aan-de-hand-liedjes steeds meer liet knetteren.

Nu-metal-pioniers Deftones namen een voorschot op het aangekondigde onweer. Tijdens een intense show vonkten de versterkers en flitsten felle schichten vanaf de achterliggende schermen. Zanger Chino Moreno was in topvorm: intens zuchtend, hijgend, schmierend weefde hij zijn gevoelige new wave-melodieën door het beukende gitaargeweld, om uiteindelijk zijn stembanden ouderwets naar de bliksem te gillen.

Ook bij Eddie Vedder ging er iets kapot: hij brak zijn tong tijdens een hilarische speech die maar liefst drie kantjes duurde. De zanger van Pearl Jam blikte terug op de magische Pinkpop-show van „dertieg jaahr en tien daaghen ghelaaiden” waardoor alles veranderde. „Iek spriek nogh stiets gheen Niederlands, maar ghet ies een daagh die waaij noeit zoelen verghheten.”

Pearl Jam leek van plan om dat glorieuze optreden over te doen in een grunge-viering waarin de band nieuw werk nagenoeg links liet liggen. In opener ‘Even Flow’ huppelde Vedder als een jong hertje over het podium. Pompend op zijn wahwah-pedaal blies geweldenaar Mike McCready in een splijtende solo stadsgenoot Jimi Hendrix opnieuw tot leven.

Verrek, dacht je na levenslustige uitvoering van ‘Why Go’: het lijkt wel 1992! Die magie hield een uur stand. Daarna verloor Vedder zich steeds vaker, lurkend aan zijn wijnfles, in te lange uitweidingen, over surfen („Zijn er nog mensen uit Domburg?”), een gestorven gitaarbouwer, zijn befaamde Pinkpop-sprong vanaf een cameramast, hoe laat de zon ondergaat in Seattle, etc.

In die vele verspilde minuten had de band makkelijk twee of drie publiekslievelingen (‘Black’?) kunnen spelen. En best schattig dat ze het leed van het eerder deze week afgeblazen Rolling Stones-concert wilden verzachten met een cover van ‘Street Fighting Man’, maar waarom dan ook nog ‘Comfortably Numb’ van Pink Floyd spelen?

Extra zonde: de show duurde uiteindelijk twintig minuten korter dan gepland. Wellicht zijn die „dertieg jaahr en tien daaghen” toch gaan tellen.

Metallica

Metallica wist wel van begin tot eind te boeien en flambeerde vrijdagavond iedereen die niet was weggeschroeid met gigantische vlammenwerpers. Hun magistrale masterclass begon helemaal vooraan op de driehoekige uitloper van het podium, waar de bandleden vlak op elkaar en omringd door headbangers en vuistzwaaiers aftrapten met de thrashmetalklassiekers ‘Whiplash’ en ‘Creeping Death’. Vuur, venijn, gedrevenheid (en gek genoeg, ook: intimiteit) lieten het lijken alsof hier een hemelbestormende band haar eerste optreden gaf waarvan alles afhing. Als geen ander kan Metallica een menigte collectief optillen en toch alle fans het gevoel geven dat ze worden getrakteerd op een privéshow. Behalve de geijkte brulmomenten („Searchììììng… Seek & Destroy!!!”) werden zelfs de virtuoze gitaarsolo’s van Kirk Hammett collectief meegezongen alsof het strijdliederen waren.

Typisch Metallica: hoe voorman James Hetfield na het pijlsnelle en bijtende intro van ‘Metal Militia’ abrupt alles durfde stil te leggen om achteloos aan de massa te vragen: „Weten jullie het zeker?” Ook typisch Metallica: zelfs na 41 jaar bewees Lars Ulrich nog steeds de meest bezielde maar ook de minst begaafde metaldrummer te zijn, die er in twee uur tijd even vaak naast zit als dat hij overdreven zijn tong uitsteekt – maar dat doet er dus niets toe. Want ondanks alle haperingen wist Metallica moeiteloos Landgraaf plat te walsen.

Popfestival Pinkpop. Gehoord: 17-19/6. Landgraaf. Inl: pinkpop.nl ●●●●●

