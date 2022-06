Duitsland neemt noodmaatregelen vanwege beperkte Russische gasleveranties

Duitsland gaat maatregelen nemen om de beperkte gastoevoer uit Rusland te kunnen opvangen. Dat meldt de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat, Robert Habeck, zondag volgens internationale persbureaus. In de plannen van Habeck, die het Duitse persbureau DPA heeft ingezien, gaat het gasverbruik in de elektriciteitssector en in de industrie omlaag en worden de opslagtanks voor de winter aangevuld.

„Het gasverbruik moet blijven dalen, (…) anders wordt het in de winter echt krap”, aldus Habeck, die de maatregelen „bitter” maar „essentieel” noemt. De Groene-politicus en vicekanselier wil gebruikmaken van kolencentrales om de dreigende tekorten te compenseren. De Duitse regering wil energiecentrales die draaien op steenkool eigenlijk sluiten, maar eerder had Habecks ministerie al aangegeven dat de centrales vanwege de oorlog in Oekraïne mogelijk toch langer open moeten blijven.

De Duitse overheid zou volgens Duitse media 15 miljard euro beschikbaar stellen om de maatregelen te financieren.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom maakte eerder deze week bekend de gasleveringen via Nord Stream 1 aan Duitsland terug te schroeven. Sinds donderdag wordt nog maar zo’n 40 procent van de normale hoeveelheid geleverd. Gazprom droeg reparaties van het Duitse bedrijf Siemens aan de pijpleiding aan als reden, maar Habeck noemde de beperking politiek gemotiveerd.

