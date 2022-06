Zelensky bezoekt frontlinie in zuiden Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Oekraïense militairen aan de frontlinie in het zuiden van het land met een bezoek vereerd. Dat heeft Zelensky zaterdag laten weten via zijn Telegram-account, zonder in te gaan op wanneer het bezoek precies plaatsvond.

De president overhandigde medailles aan militairen gestationeerd in de regio Mykolaiv en poseerde voor selfies met de troepen. De beelden lijken te zijn geschoten in een ondergrondse bunker. Zelensky prees de moed van „onze dappere mannen” en zei dat zij hard werken. „We zullen zeker winnen”, aldus het staatshoofd.

De Russische krijgsmacht bereikte begin maart, niet lang na het begin van de invasie, de rand van provinciehoofdstad Mykolaiv. Zij werden daarna teruggedreven naar de zuidelijke en oostelijke grenzen van de gelijknamige regio, waar gevechten voortduren.

Het kantoor van Zelensky liet weten dat de president ook de stad Mykolaiv bezocht heeft en de schade aan beschadigde en vernietigde panden heeft geïnspecteerd. Ook bezocht hij een ziekenhuis en reikte hij onderscheidingen uit aan de burgemeester van Mykolaiv en de gouverneur van de regio.

