Wie er alert op is, ziet overal de rode puntmutsjes

In de voortreffelijk gesorteerde museumwinkel van The Garden Museum in Londen stuitte ik op de smakelijke uitgave Garden Gnomes: A History. Eindelijk een historisch verantwoorde publicatie over tuinkabouters, verguisd én geliefd bij velen.

Hierin lees ik dat voorstellingen van dwergen al voorkomen in zestiende-eeuwse Italiaanse tuinarchitectuur. In renaissance- en baroktuinen was ruimte voor het groteske, het vreemde en abnormale.

Het meest bekend zijn de tuinen van Bomarzo, Il Parco dei Mostri, even ten noorden van Rome. Ik was er jaren geleden en de indruk die het op mij maakte was niet anders dan bij al die anderen, jong en oud, die hier al vanaf de zestiende eeuw komen. Vermaak in het bos door angstaanjagende, bizarre beelden van sfinxen, draken en andere monsterlijke wezens.

Waren de Italiaanse gobbi, een verzamelnaam voor dwergen in allerlei hoedanigheden, in oorsprong een speeltje voor de rijken, Walt Disney’s Sneeuwwitje en de zeven dwergen zorgde voor de grote populariteit van de tuinkabouter in onze tijd. Gebaseerd op het negentiende-eeuwse sprookje van de gebroeders Grimm produceerde Disney in 1937 de duurste filmproductie tot dan toe. En in ons land deden de boeken van Rien Poortvliet, waarvan meer dan vier miljoen exemplaren over de toonbank gingen, er nog een schepje bovenop.

Het is te gemakkelijk om de tuinkabouter weg te zetten als kitsch en toonbeeld van slechte smaak van de massa

Net als de gebroeders Grimm en het woord kitsch, stamt de tuinkabouter zoals wij die tegenwoordig kennen uit het negentiende-eeuwse Duitsland. Hier waren de Zwergen, Gnomes en Gartenfiguren lange tijd zowel geliefd bij de adel als de burgerij. Het is daarom te gemakkelijk om de tuinkabouter weg te zetten als kitsch en toonbeeld van slechte smaak van de massa. Waren de eerste tuinkabouters aanvankelijk van terracotta, naderhand ontstond een groeiende vraag en devalueerde dit exclusieve tuinornament tot een massaal geproduceerd, sentimenteel en banaal object in kunststof en plastic en daarmee precies het tegenovergestelde van goede smaak.

Het is kunstenaar Jeff Koons die ons met de neus op de feiten drukt waar het gaat om esthetiek, over mooi en lelijk en het onderscheid tussen beide, dat als je het mij vraagt, vaak arbitrair is. Zijn beroemde Ushering in Banality, in de collectie van het Stedelijk Museum, is telkens weer een oefening in formuleren, in wikken en wegen, precies op het snijvlak, of juist raakvlak, van kunst en kitsch.

Een verzameling tuinkabouters in het Oude Westen in Rotterdam. Rotterdam, Adrianastraat 214, juni 2022De tuin van mevrouw Hoogervorst en haar verzameling.Foto: Walter Herfst Walter Herfst Foto’s Walter Herfst

Tegenwoordig kom je de tuinkabouter niet meer tegen in tuinen van de beter gesitueerden. Ik stel mij zo voor dat de Amsterdamse grachtengordel een tuinkabouterloze zone is. Op de prestigieuze Londense Chelsea Flower Show waren ze lange tijd zelfs letterlijk strikt verboden. Maar uitgestorven zijn ze allerminst.

De rode puntmutsjes duiken vooral op in suburbia en in de voor- en achtertuinen van sociale woningbouw in de grote steden. En Drenthe is een druk bevolkte provincie. Hier vinden we onder andere Kabouterland in Exloo, het Kabouterpad in Wold en al sinds 1956 het Sprookjeshof Zuidlaren.

Wie er alert op is ziet ze overal. Zo stuitte ik op een indrukwekkende verzameling in het Oude Westen, een negentiende-eeuwse volkswijk in Rotterdam. Een hengel of kruiwagen zijn geliefde attributen van de tuinkabouter. De nieuwste uitvoeringen dragen zelfs zonnebrillen en spelen muziekinstrumenten, al dan niet voorzien van een batterij. Vrouwelijke exemplaren zijn inmiddels ook gesignaleerd en er schijnen ook exemplaren met een fiets en barbecue te bestaan. Die ben ik zelf nog niet tegengekomen.

Hiermee is de tuinkabouter ver verwijderd van zijn mythische herkomst waarin, net als in het sprookje van sneeuwwitje, onze bebaarde vriendjes nuttige arbeid verrichten onder de grond, getooid met pikhouweel en ander gereedschap. Tegelijkertijd heeft de tuinkabouter zijn weg gevonden in de musea, Philippe Starck ontwierp een kabouterkrukje en de hippe Fondazione Prada toont de rode paddestoelen van Carsten Höller, inderdaad, een Duitse kunstenaar die dit vergeten erfgoed eindelijk weer salonfähig maakt en daarmee toegankelijk voor de elite.

Over deze serie

Nederland kent vele mooie parken en tuinen, van kloostertuin tot schooltuin en van paleistuin tot rosarium. Sinds de coronacrisis worden die drukker bezocht dan ooit. Maar wat zie je als je zo’n park of tuin bezoekt? Wat is de geschiedenis? Wat waren de ideeën achter een bepaalde aanleg? In ‘Parkzicht’ schrijft Wim Pijbes over Nederlandse tuinen en parken. Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht filantropisch vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.