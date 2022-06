VK begint proef met het elektronisch volgen van migranten

Het Verenigd Koninkrijk is deze week begonnen met een proef waarbij het migranten met een elektronisch apparaat volgt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt met name mensen te willen volgen die aankomen via „gevaarlijke of onnodige” routes, bijvoorbeeld door het Kanaal over te steken in een klein bootje. Dat melden Britse media zaterdagochtend. Vluchtelingenorganisaties zijn kritisch en vrezen dat mensen die op de vlucht zijn voor geweld door de proef als criminelen worden behandeld.

De volgapparaatjes zullen gegevens verzamelen over hoeveel mensen onderduiken als ze eenmaal in het VK aankomen. Ook kunnen gevolgde migranten onderworpen worden aan een avondklok. Degenen die zich niet aan de voorwaarden voor hun asielaanvraag houden, wacht mogelijk arrestatie en vervolging. Het ministerie wil met de proef naar eigen zeggen testen of het taggen van migranten helpt hun asielaanvragen sneller te behandelen, doordat er makkelijker contact met ze te houden is. Hoe dat apparaat er precies uitziet, is niet duidelijk: mogelijk gaat het om een enkelband, die in Engeland en Wales ook wordt ingezet om gedetineerden (tijdelijk) uit de gevangenis te laten.

De proef is donderdag begonnen in Engeland en Wales. Het is onderdeel van het afschrikbeleid dat de regering van premier Boris Johnson wil voeren, in een poging (illegale) migratie via het Kanaal te verminderen. De directeur van de vluchtelingenorganisatie Refugee Council, Enver Solomon, noemt het een „draconische en bestraffende” proef die „geen medeleven toont voor zeer kwetsbare mensen” die in het VK aankomen. „Het is afschuwelijk dat deze regering mannen, vrouwen en kinderen die voor oorlog, bloedvergieten en vervolging zijn gevlucht, als criminelen wil behandelen.”

Rwanda

Eerder deze week oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg nog dat een ander, omstreden onderdeel van het Britse afschrikbeleid voorlopig niet door mag gaan: op het laatste verhinderde het Hof de eerste vlucht die vluchtelingen vanuit het VK naar Rwanda zou moeten brengen. Volgens The Independent zijn de 130 asielzoekers die aanvankelijk via deze vlucht uitgezet zouden worden, de eersten die een elektronisch volgapparaat krijgen.

De overeenkomst die het VK in april tekende met Rwanda kreeg veel kritiek. In een zaterdag gepubliceerd interview in de Britse krant The Telegraph haalt de minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel uit naar het besluit van het Hof om de vlucht niet door te laten gaan: ze noemt de „ondoorzichtige manier” waarop het oordeel tot stand is gekomen „schandalig”.