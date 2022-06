Ging Sophietje Hermans nou echt in de tranen om dat plaagstootje van Wilders? Sorry, maar dan ben je niet geschikt voor de politieke arena. Dan moet je gauw iets anders gaan doen. Ik vrees dat dat dan ook de slotsom is. Dat ze binnen niet al te lange tijd uitgewuifd wordt door Mark, die dan traditiegetrouw zegt dat dit een persoonlijk drama is, waarna hij met gezwinde spoed overgaat tot de orde van de dag. En dat Sophie daarna heel braaf iets sociaals gaat doen. Bijvoorbeeld ons ‘nationale misverstand’ Sywert adviseren welke lessen hij in de gevangenis allemaal kan gaan volgen. Zoals zangles van diverse gerenommeerde zangers die binnenkort een tijdje mogen zitten, maar tennisles van een heuse prof behoort ook tot de mogelijkheden.

Het begon met Sophietje natuurlijk al afgelopen weekend op dat stikstofcongres van de VVD waar ze die aandoenlijke bakvissenspeech hield. Alsof ze zich kandideerde voor het schoolbestuur van de havo in Slikkerveer. Ze zei heel stoer dat ze daar niet stond als de ex-assistente van Mark en ook niet als de dochter van haar vader Loek. Nee, ze stond daar als zichzelf. Sophie Hermans! Hierop volgde een klaterend applaus dat op mij nogal Noord-Koreaans overkwam.

Hier zat overduidelijk een mediatrainer achter. Alleen niet zo’n goeie. Misschien wel een gesjeesde politicus. Hij of zij liet haar stiknerveus het verkeerde zeggen. Wat ze dan had moeten vertellen aan die VVD’ers, die op dat moment smachtten naar bier, bitterballen en dixielandmuziek? Dat ze hier juist wel als assistent van de ervaren Mark stond en zeker als de dochter van de charismatische Loek. En dat ze van beide mastodonten veel geleerd heeft. Van de een dat je het met een appeltje, een krakkemikkige Nokia en een belabberd geheugen heel lang kan volhouden en van de ander dat een goed netwerk, lucratieve bijbanen en handige schnabbeltjes heel belangrijk zijn voor een gedegen politieke carrière. De leden hadden dat onmiddellijk begrepen. Maar nu hield ze een onzeker stotterpraatje en daar houden doorgewinterde liberalen niet van. Gewoon recht door zee zeggen dat je gewiekst in het zadel bent geholpen door je invloedrijke vader. Dat is old school VVD. Baantjes regel je op de hockeyclub. Daar is de hockeyclub ook voor. Hockey zelf is bijzaak. VVD’ers hebben toch ook de jubelton bedacht? Dat willen ze horen. En dat had ze met opgeheven hoofd moeten vertellen.

En verder had ze een beetje humor in de wat opgewonden kring moeten gooien. Dat de vastgelopen asielopvang vanaf volgende week door de dan ontslagen ceo van Schiphol geregeld gaat worden. Ontslagen ja. Eruit gebonjourd. Wegwezen met je smoesjes. Benschop had gezegd dat hij zelf niet wegging bij Schiphol. Misschien leuk om te constateren dat er bijna niemand wegkomt van Schiphol. Dus waarom Dickie wel? Daar had ze het congres wel mee aan het lachen gekregen.

Dick Benschop gaat het redden in Ter Apel. Hij stopt ze in tenten en zegt dat hijzelf ook van kamperen houdt.

Verder had ze wat optimisme over Tata Steel kunnen ventileren. Dat uit onderzoek gebleken is dat er geen giftige rommel illegaal in de Noordzee geloosd is. Dat zou aangetoond zijn met drones. Niets van waar. Dus dat de bevolking van IJmuiden en omstreken gerust kan slapen. De kanker zit echt alleen in de lucht en de bodem, maar niet in de zee. En dat ze daar iets aan gaat doen. Net als aan Groningen.

En dat ze sowieso wil zorgen dat we binnenkort weer 130 mogen rijden. Hoe harder we langs Tata Steel rijden hoe minder kans op ziektes. En ook een klein grapje over de boeren. Dat het Malieveld na het huwelijk van Anouk weer vrij is. Maar voor hoe lang? Trouwen lijkt een van de hobby’s van onze enige echte popster.

Maar ze had niet moeten gaan janken om Geertje. Dat was echt dom. Ze had gewoon superieur lachend moeten zeggen dat ze een ongelooflijke hekel heeft aan het pauperwoord ‘tassendrager’. Dat dat in VVD-kringen anders genoemd wordt. Namelijk een caddy!

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven