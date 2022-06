Ik speelde met mijn bandje op een feest. Het publiek was 60, vaak 70 plus. Dat past prima omdat onze muziek erg lijkt op de muziek van de vroege jaren 70. Al snel ging een vrouw dansen en dat werkte aanstekelijk op de rest van de zaal. In het midden van de zaal stond een paal. Ze draaide als een paaldanseres rond de paal. Het zag er heel vrolijk uit. In de pauze ging ik naar haar toe om haar te bedanken. Ze zei: „Normaal heb ik een rollator, ik moet mij steeds vasthouden, anders flikker ik om.”

