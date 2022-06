Op heetste Pinkpop ooit stookt Metallica het vuurtje verder op

De brandende zon, toch de grootste hoofdspeler van de 51ste editie van Pinkpop, weet vrijdagmiddag zelfs de koelste kikker van het festival te ontdooien: Joe Talbot, de botte, monotoon brullende pitbull van de Britse postpunktrots Idles heeft net een uur lang de oorlog verklaard aan alle fascisten en homofoben ter wereld. Omdat hij dat ook echt meent, mokert hij bij iedere lettergreep met volle vuist op zijn borstkas, alsof hij zijn ziel en zaligheid uit zijn longen wil slaan.

Geregeld worden er toeschouwers weggedragen en op karretjes met brancards geladen

En dan, als het kookpunt van de show is bereikt, gebeurt het. Nadat hij in ‘Danny Nedelko’ – Idles’ grommende lofzang op „alle immigranten die ons en jullie land véél mooier maken” – goedkeurend heeft toegekeken hoe de in roze bloemetjesjurk gehulde gitarist Mark Bowen over de hoofden van de bezoekers loopt, begint Talbot opeens grijnzend en kinderlijk blij naar iedereen te zwaaien, met de motoriek van een onnozele kleuter die nog nooit zo’n grote meute bij elkaar heeft gezien.

Maar hoewel de alles verzengende hitte de gevaarlijkste gast van Landgraaf en omstreken spontaan transformeert in een aandoenlijke schattebout, vallen er om hem heen slachtoffers. Geregeld worden er toeschouwers weggedragen en op karretjes met brancards geladen.

Koel blijven bij code geel is op de Heetste Pinkpop Ooit simpelweg onmogelijk. Het asfalt van de Limburgse renbaan (herstel: bakplaat) is gloeiend heet en schaduw is schaars: slechts één van de vier podia is in een tent.

Bij de ingang deelt de organisatie weliswaar gratis water uit, maar de moedige bezoekers die de enorme rij durven te trotseren, hebben die benodigde hoeveelheid vocht tijdens het wachten op de brandende straatstenen allang uitgezweet.

Metallica

Wie overdag nog niet was weggeschroeid kon zich na zonsondergang alsnog laten flamberen door de gigantische vlammenwerpers van Metallica. Hun magistrale masterclass begon helemaal vooraan op de driehoekige uitloper van het podium, waar de bandleden vlak op elkaar en omringd door headbangers en vuistzwaaiers aftrapten met de thrashmetalklassiekers ‘Whiplash’ en ‘Creeping Death’.

Lars Ulrich is nog steeds de meest bezielde maar ook de minst begaafde metaldrummer (maar dat doet er niet toe)

Vuur, venijn, gedrevenheid en (gek genoeg) ook intimiteit lieten het lijken alsof hier een hemelbestormende band haar eerste optreden gaf waarvan alles afhing. Als geen ander kan Metallica een menigte collectief optillen en tegelijkertijd alle bezoekers het gevoel geven dat ze worden getrakteerd op een privéshow. Daarbij worden behalve de geijkte brulmomenten („Searchììììng… Seek & Destroy!!!”) zelfs de virtuoze solo’s die Kirk Hammett uit zijn vingers met zwartgelakte nagels tovert, collectief meegezongen alsof het strijdliederen zijn.

Typisch Metallica: hoe voorman James Hetfield na het pijlsnelle en bijtende intro van ‘Metal Militia’ abrupt alles durft stil te leggen om achteloos aan de massa te vragen: „Weten jullie het zeker?” of een publiekslieveling als ‘Sad But True’ aankondigt met: „Hier is een nummer waar jullie niks aan vinden.”

Ook typisch Metallica: zelfs na 41 jaar bewijst Lars Ulrich nog steeds de meest bezielde maar ook de minst begaafde metaldrummer te zijn, die er in twee uur tijd even vaak naast zit als dat hij overdreven zijn tong uitsteekt – maar dat dat er dus niets toe doet. Want ondanks alle haperingen weet Metallica moeiteloos Landgraaf plat te walsen. Hetfield vatte het – zichtbaar geëmotioneerd - perfect samen: „Hiervoor zijn we op aarde.”

Festival Pinkpop. Gehoord: 18/6. Nog t/m 19/6 in Landgraaf. Pinkpop is live te volgen op NP02 Extra. Inl: pinkpop.nl ●●●●●