OM onderzoekt cardiologen ziekenhuis Isala om fraude

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar fraude door twee cardiologen die werkzaam zijn bij het Zwolse ziekenhuis Isala. Dat meldt de zorginstelling zaterdag. De fiscale opsporingsdienst FIOD deed eerder deze week een inval bij het bedrijf dat het tweetal runt, schrijft De Stentor.

Beide artsen zijn op non-actief gesteld en mogen voorlopig geen voet zetten in het ziekenhuis, dat mogelijk gedupeerd is door de fraudepraktijken van het duo. Isala meldt dat het ziekenhuis „alle medewerking” verleent aan het OM in het onderzoek. „Zolang het onderzoek loopt, kunnen we niets vertellen over het verloop hiervan, waar het onderzoek precies om gaat en wie betrokken zijn”, aldus de zorginstelling.

Het bedrijf van de twee hartspecialisten levert ICT-diensten aan artsen en helpt cardiologen wereldwijd met onderzoek, schrijft De Stentor. Meerdere cardiologen binnen Isala zouden een financieel belang in de onderneming hebben. Het bedrijf kwam vorig jaar al in opspraak toen hartspecialisten verdenkingen van „zakelijke belangenverstrengeling” uitspraken.