Blij persberichtje van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in mijn mailbox: vanaf volgend jaar mogen gemeenten lagere parkeertarieven rekenen voor volledig elektrische auto’s. Dat is nog eens leuk, zeg! Het kabinet wil de Gemeentewet ervoor aanpassen. En op deze manier schoon autorijden stimuleren. Nu rijden 300.000 auto’s volledig schoon (hybride auto’s krijgen geen parkeerkorting). In 2030 zijn dat er 2 miljoen, denkt het ministerie.

De grote vraag is natuurlijk: zijn er dan ook genoeg laadpalen voor die auto’s? Er komen veel palen bij de komende jaren, belooft het ministerie. Ik geloof het onmiddellijk, maar nu al klagen automobilisten over lange wachttijden na het aanvragen van een nieuwe laadpaal. Nu al zijn laadpaalklevers een tot in de Tweede Kamer besproken probleem. De laadpaal is een schaars goed. Dat kan een kinderziekte zijn. Ik zeg niet dat het niet lukt, ik weet het niet. Maar ik ben benieuwd of de overheid de komende jaren de gedragsverandering kan bijbenen die ze zelf stimuleert bij burgers en bedrijven.

Nu gaat dat in elk geval niet goed. In Brabant en Limburg kan het elektriciteitsnet de extra aanvragen van bedrijven voor zonnedaken, warmtepompen en laadpalen niet aan. Bedrijven kunnen daar even geen nieuwe of zwaardere aansluiting op het net krijgen. Kenners zeggen dat het de komende jaren dringen blijft op het stroomnet én dat dit probleem te voorzien was: het net had eerder moeten worden verzwaard.

Het gevolg is dat het kabinet tegen het land roept: kom op, we moeten af van Russisch gas en fossiele brandstoffen. Maar als een bedrijf daar gehoor aan geeft het mogelijk tegen een muur aanloopt.

Dikke kans dat meer mooie plannen van het kabinet tegen een muur aanlopen, een fysieke muur, geen politieke. De ambitieuze klimaatplannen van het kabinet grenzen aan „het maximaal mogelijke”, schreef het Planbureau voor de Leefomgeving over het regeerakkoord. Klimaatminister Rob Jetten (D66) noemde in NRC zijn grootste knelpunten: voldoende mensen vinden om zijn plannen uit te voeren, het volle stroomnet én de snelheid waarmee vergunningen worden verleend om het stroomnet te verzwaren. Dat duurt nu vele jaren. Het kabinet wil, en snel, maar kan het ook?

Zo is er meer. Sinds vorig jaar herfst stijgen de energieprijzen. Met als gevolg: meer mensen in de knel. Iedereen weet dat je mensen in energie-armoede het best helpt door hun huurhuizen te isoleren. TNO kan de wijken aanwijzen waar dat speelt. Het demissionaire kabinet Rutte III maakte er geld voor vrij, het nieuwe kabinet opnieuw. Geld is het probleem niet, boots on the ground wel. Er zijn mooie voorbeelden van gemeenten die van deur naar deur gaan om bewoners te helpen. Maar hoeveel tochtige huizen zijn voor aankomende winter daadwerkelijk geïsoleerd?

De tijd van overvloed is voorbij, de tijd van alles kan, vlieg maar door, pomp maar op, stoot maar uit. Schaarste is terug, de prijzen stijgen, geld lenen kost weer geld. En of het nou gaat om Schiphol, boeren, gas of stroom, overal lopen we tegen grenzen aan. Na jaren waarin er, hup, nog best een datacentrum bij kon, is het nu kiezen wat eerst moet en wie even moet wachten.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

