Na 27 jaar excuses en erkenning voor Dutchbatters: ‘eindelijk hebben de juiste mensen de juiste dingen gezegd’

In de bossen rond de Oranjekazerne in het Gelderse Schaarsbergen trotseren alleen een paar wielrenners de hitte, hun hemden wijd open – en daar is dan nog schaduw. Op de paradeplaats brandt de zon meedogenloos op de witte pantserwagen met VN-belettering, op de tribune met hoogwaardigheidsbekleders en familieleden, en vooral op de ongeveer 325 aanwezige Dutchbat-veteranen, in het gelid opgesteld voor een ceremonie waar veel van hen jaren naar hebben uitgekeken. Vanwege de weersomstandigheden mogen de uniformjasjes uit, kondigt de ceremoniemeester aan, terwijl defensiepersoneel pakjes koud water uitdeelt.

Remko de Bruijne met het Ereteken van Verdienste in brons, dat alle Dutchbat-veteranen deze zaterdag kregen. Foto Bram Petraeus

Ereteken van Verdienste

Maar als anderhalf uur later de laatste klanken van het Wilhelmus, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, zijn weggestorven, is Remko de Bruijne (50) nog altijd strak in het pak. Op de borst van zijn dichtgeknoopte jasje prijkt sinds zoëven het Ereteken van Verdienste in brons, dat sinds 2017 kan worden uitgereikt aan wie „een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd of zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor een krijgsmachtdeel”.

De Bruijne, die zich als bestuurder van de vereniging Dutchbat III al jaren inspant voor erkenning voor de Dutchbatveteranen, kreeg de onderscheiding uit handen van minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66), net als twee nabestaanden van Raviv van Renssen en Jeffrey Broere, de twee Nederlandse militairen die bij de missie om het leven kwamen. Maar ook alle andere Dutchbat-veteranen ontvangen de medaille.

Een belangrijk gebaar, zegt De Bruijne, die zelf als 19-jarige soldaat diende in de Charlie-compagnie en al gisteren op het terrein aanwezig was om de ceremonie te helpen organiseren. Want veel van de ongeveer 850 veteranen van Dutchbat III, de Nederlandse missie die in 1995 onder de vlag van de VN tevergeefs probeerde om de Bosnische moslimenclave Srebrenica te beschermen tegen de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic, hebben in 27 jaar daarna te weinig erkenning en waardering gevoeld. Van de samenleving, van de media, maar ook van de regering en van hun werkgever, Defensie.

Zorg en ondersteuning nodig

Uit een eind 2020 verschenen onderzoek door het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bleek dat een op de drie Dutchbatters nog altijd behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. 20 procent heeft zelfs zo veel problemen aan de missie en haar nasleep overgehouden, dat hun kwaliteit van leven onvoldoende is. Daarbij speelt een gevoeld gebrek aan erkenning voor veel veteranen een belangrijke rol. De helft van de ondervraagden zei zich onvoldoende gewaardeerd te voelen door de samenleving. Van Defensie (62 procent) en de media (84 procent) voelden ze nog minder waardering.

Zelf zegt hij niet veel last te hebben gehad van zulke emoties. Maar „als hier straks één Dutchbatter weggaat met het gevoel dat hij het nu kan afsluiten, is mijn taak volbracht”.

Dutchbat-veteraan Jerrel van den Heuvel is heel blij dat zaterdag „eindelijk de juiste mensen de juiste dingen hebben gezegd”. Zaterdag bood premier Mark Rutte namens de Nederlandse regering excuses aan voor de handelwijze van het kabinet in 1995 en daarna. Foto Bram Petraeus

Zo iemand is Jerrel van den Heuvel (52), die De Bruijne op weg naar de reünietent op de schouder slaat. „Remko! Je hebt het gedaan!” Hij is „blij en opgelucht” dat „eindelijk de juiste mensen de juiste dingen hebben gezegd”. De juiste mensen en de juiste dingen, dat zijn Ollongren en premier Mark Rutte, die namens de regering zijn excuses aanbood voor de handelwijze van het kabinet in 1995: „Voor het feit dat mandaat, materieel en de militaire support tijdens de uitzending tekortschoten. Dat jullie op pad werden gestuurd met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek.”

De militairen hadden in 1995 als taak om de Bosnische moslimenclave Srebrenica te beschermen tijdens de oorlog met Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Dutchbat bleek te licht bewapend te zijn en onvoldoende mandaat te hebben. Toen Dutchbat de VN om luchtsteun vroeg, bleef die uit en werd Srebrenica overrompeld.

Terug in Nederland overheerste de kritiek: Dutchbat was laf geweest, het had de enclave zonder slag of stoot opgegeven, zo was de publieke opinie. In werkelijkheid hielden de Dutchbatters de oprukkende troepen van Mladic anderhalve dag tegen.

Dus aan die erkenning had Van den Heuvel, die als 22-jarige konvooicommandant verbindingen verzorgde tussen centraal Bosnië en de Kroatische hoofdstad Zagreb, behoefte: „Dat het niet aan ons lag. Oprechte excuses dat we niet uitgerust waren voor de missie. We zijn zwaar in de steek gelaten.”

Hij was er zelf als jonge sergeant „optimistisch” heengegaan, vertelt hij. „Maar het was helemaal geen vredesmissie, we zaten direct tussen de bommen en granaten.”

Schuldgevoelens

Na zijn terugkeer in Nederland heeft Van den Heuvel veel last gehad van schuldgevoelens. Nadat Mladic de enclave onder de voet liep, vermoordden de Bosnische Serviërs ruim achtduizend moslimjongens en -mannen, de grootste genocide op het Europese continent sinds de Tweede Wereldoorlog. „Ik ben erdoor getekend, ik werd slapeloos”, zegt hij. Het veranderde hem als persoon: voorheen was hij niet agressief, en kwam hij nooit in aanraking met justitie.

Ook Molty Adams (51) kampte met slapeloosheid en nachtmerries. Hij beleefde angstige momenten toen hij vier dagen lang door Bosnisch-Servische strijders werd gegijzeld. Bij zijn terugkeer in Nederland voelde hij, net als veel andere veteranen, weinig waardering voor de Dutchbatters. „Mensen maakten flauwe grapjes. Ze vroegen of ik doden had gezien, maar niet hoe het met me ging.”

De bijeenkomst in Schaarsbergen. Foto Bram Petraeus

Voor Van den Heuvel is de ceremonie van deze zaterdag écht een afsluiting, maar dat komt mogelijk ook doordat hij, na jarenlange juridische gevechten, twee jaar geleden „een aanzienlijke schadevergoeding” heeft gekregen. Veel andere veteranen wachten nog op zo'n individuele genoegdoening. Wel keerde Defensie alle Dutchbatters eenmalig 5.000 euro uit, als „gebaar en blijk van waardering”.

Dat was, net als de organisatie van de ceremonie van vandaag, een aanbeveling van een commissie onder leiding van staatsraad Hans Borstlap, die in december 2020 verslag uitbracht. Toenmalig minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) nam de adviezen over, maar door de coronapandemie liet de bijeenkomst nog anderhalf jaar op zich wachten.

Ook Adams is blij met de excuses en de uitgesproken waardering, maar ziet de ceremonie van vandaag ook als gelegenheid om medeveteranen te ontmoeten die hij veel te lang niet heeft gezien. „We zijn nu allemaal in de vijftig, maar het was direct alsof ik weer thuis was.” Na afloop van de ceremonie gaat hij naar de witte reünietent verderop op het terrein, waar de pers niet welkom is, en harde feestmuziek klinkt.