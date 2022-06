Klachtencommissie tikt politiechef Frank Paauw op vingers in zaak-Sammy Baker

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw heeft „onvoldoende zorgvuldig gehandeld” met uitspraken die hij in Het Parool deed over de dood van de Duitse Sammy Baker in 2020. Dat oordeelt de Nationale Klachtencommissie van de Politie, zo blijkt uit een document dat zaterdagmiddag in handen van NRC is gekomen. De 23-jarige Baker werd in augustus 2020 in verwarde toestand op straat in Amsterdam doodgeschoten door politieagenten.

De verwarde man, die in Duitsland enige bekendheid als fitness-influencer genoot, liep met een mes over straat in Nieuw-West en zette dit op zijn eigen keel. Hierna ontstond een worsteling met de politie, waarop Baker werd neergeschoten. Reanimatie mocht niet meer baten en de man overleed. Mogelijk verkeerde het slachtoffer in een psychose.

Uitspraken tegen media

Kort na het incident zei Paauw tegenover de krant dat één van de dienstdoende agenten door Baker tijdens de schermutseling in zijn veiligheidsvest was gestoken. Hierop stapten Bakers ouders naar de Klachtencommissie, omdat die uitspraken volgens hen „verkeerd” waren en het onderzoek naar de dood van hun zoon beïnvloed hebben.

Die Klachtencommissie stelt de ouders nu in het gelijk en zegt van mening te zijn dat Paauw „bij het interview te stellige bewoordingen heeft gebruikt”. De politiechef heeft „onvoldoende zorgvuldig gehandeld”. De commissie wil niet zover gaan om van een „onjuiste uitspraak” te spreken, maar oordeelt dat Paauw dit niet zo tegen Het Parool had mogen zeggen.

Ook betreurt de Klachtencommissie dat het afhandelen van de klacht langer heeft geduurd dan wettelijk is voorgeschreven. Het Openbaar Ministerie seponeerde eerder de zaak tegen de dienstdoende agenten, omdat zij uit noodweer zouden hebben gehandeld.