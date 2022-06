Kabinet biedt Srebrenica-veteranen excuses en onderscheiding aan

Premier Mark Rutte heeft zaterdag excuses aangeboden aan Nederlandse militairen die in 1995 naar de Bosnische enclave Srebrenica werden uitgezonden. Hij maakte excuses voor de omstandigheden waaronder de veteranen in bataljon Dutchbat III werden uitgezonden en ook voor het gebrek aan steun dat zij bij terugkeer in Nederland ervoeren. Minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) heeft de veteranen het Ereteken voor Verdienste in brons aangeboden.

„Bijna 27 jaar na dato zijn sommige woorden nog altijd niet uitgesproken”, aldus Rutte. „Vandaag maak ik, namens de Nederlandse regering, excuses. Met de grootst mogelijke waardering en respect voor de manier waarop Dutchbat III onder moeilijke omstandigheden steeds heeft geprobeerd het goede te doen, zelfs toen dat eigenlijk niet meer ging.”

Rutte sprak zaterdagmiddag voor enkele honderden Dutchbat-veteranen op de Oranjekazerne in het Gelderse Schaarsbergen. Ook commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim was daarbij aanwezig. Het infanteriebataljon telde ruim zevenhonderd militairen toen het in 1995 werd uitgezonden op de VN-vredesmissie in Bosnië-Herzegovina.

Psychische klachten

In Srebrenica vond in de zomer van 1995 genocide plaats door de Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Ruim achtduizend moslimmannen en -jongens werden vermoord. Het was de taak van Dutchbat III de enclave te verdedigen, maar de militairen stonden machteloos tegenover de troepen van Mladic. Luchtsteun, waar het om vroeg bij de VN, kreeg het niet.

Bij terugkeer raakten de Dutchbat-veteranen verguisd - ze kregen te maken met onbegrip en agressie. Sommigen van hen kampen nog altijd met psychische klachten. Een commissie onder leiding van Hans Borstlap concludeerde in 2020 al dat de Dutchbat-veteranen eerherstel verdienden. Vanwege de pandemie werden de daadwerkelijke excuses uitgesteld.

