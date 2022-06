Jean-Louis Trintignant had ogen die naar binnen kijken

„De beste acteurs ter wereld zijn degenen die het meeste voelen en die het minste laten zien.” Dat is een uitspraak van de vrijdag op 91-jarige leeftijd in het Zuid-Franse Uzès overleden acteur Jean-Louis Trintignant. Hij was al geruime tijd ziek.

Jean-Louis Trintignant trok voor het eerst de aandacht als de teruggetrokken echtgenoot van de sensuele Brigitte Bardot in Et Dieu créa la femme (1956). Hij maakte in 1966 furore naast Anouk Aimée in liefdesdrama Un homme et un femme van Claude Lelouche, werd onsterfelijk door zijn rol als wankelmoedige huurmoordenaar in Bertolluci’s Il conformista (1970) en speelde op hoge leeftijd in Amour (2012) van Michael Haneke misschien wel een van de belangrijkste filmrollen van de contemporaine filmgeschiedenis.

Zijn ondoorgrondelijkheid was zijn handelsmerk en daarmee heeft hij generaties filmkijkers veel laten ervaren over wat het betekent om introvert te zijn. Geïmplodeerd. Over personages die zichzelf om velerlei redenen niet in staat (willen) voelen contact te maken met de wereld om hen heen. Dat was geen coole raadselachtigheid. Maar iets wat ondanks de ogenschijnlijke charmes van Trintignant, diep verontrustend voelde.

Als zoon van een welgestelde zakenman en politicus overwoog hij eerst een carrière als autocoureur (een terugkerend thema in zijn leven en werk, zijn laatste echtgenote Marianne Hoepfner was ook coureur), daarna een rechtenstudie, voordat hij uiteindelijk naar Parijs vertrok om zich te bekwamen als toneelspeler.

Hij werd een van die acteurs die zich op elke rol zorgvuldig voorbereiden. Intuïtie was er voor hem niet bij: acteren draait om vakmatigheid. Wat dat betreft is het veelzeggend dat hij als tachtiger uit zijn zelfgekozen pensionering terugkwam toen perfectionistisch en cerebraal filmmaker Michael Haneke hem vroeg voor Amour. Ook Haneke laat nooit iets aan het toeval over, en toch zit er een groot mysterie in de film.

Trintignant speelt in de met een Gouden Palm en een Oscar bekroonde film de oudere George, die de zorg voor zijn stervende vrouw op zich heeft genomen. Terwijl zij steeds verder wegglijdt, draait de film om de vraag wat er van haar in de ogen van de man met wie zij haar leven deelde overblijft. Liefde? Herinneringen? Wanhoop? Bijna alle acteurs en filmmakers zouden het sentiment hebben laten doorsijpelen in de kleine handelingen die hen nog aan elkaar en het leven vastklinken. Maar bij herzien van Amour valt weer op hoezeer de film gaat over het innerlijke leven van George, en zoveel minder over de realistische bovenstroom van verdriet, verlies en euthanasie. Elke keer dat we Trintignant zijn ogen zien neerslaan geeft hij ons een kans om bij hem naar binnen te kijken. Recht in zijn ziel. Daar zitten ook emoties die troebel zijn.

Toen Haneke hem vroeg voor Amour had Trintignant zich zo goed als uit het acteren teruggetrokken. Hij was in een depressie geraakt nadat zijn dochter, actrice Marie Trintignant, uit zijn tweede huwelijk met filmmaker Nadine Trintignant-Marquand, in 2003 was vermoord door haar jaloerse partner. Het was niet de eerste keer dat hij, zonder daar verder veel over los te laten, putte uit het reservoir van zijn leven.

Hij zou later vertellen dat ook zijn verdriet om de dood van zijn moeder Claire en babydochter Pauline een weg had gevonden in de rol van de fascistische Marcello Clerici die een antifascistische hoogleraar moet vermoorden in Il conformista. Het geeft de rol van een man voor wie een gruweldaad misschien wel de beste manier is om zich onzichtbaar te voelen een onheilspellende ondertoon.

Vervreemding

Trintignant werkte met bijna alle grote Europese regisseurs van de twintigste eeuw. Zijn meest dromerige rol was waarschijnlijk in de nouvelle vague-film Ma nuit chez Maud (1969) van Éric Rohmer, en onder al dat romantische Franse gebabbel slaagde hij er in een twijfelende figuur neer te zetten. Andere onvergetelijke optredens: het met een Oscar bekroonde politieke drama Z (1969) van Costa-Gavras, La nuit de Varennes (1982) van Ettore Scola en Three Colours Red (1994) van Krzysztof Kieslowksi, evenals een reeks misdaadfilms waarin hij in de jaren zeventig speelde, en waarin hij altijd een element van existentiële vervreemding inbracht.

Zijn laatste rol van betekenis was in Les plus belles années d’une vie in 2019, de derde keer dat hij onder regie van Claude Lelouch de rol van zijn naamgenoot Jean-Louis speelde. In het met twee Oscars bekroonde Un homme et une femme leert de net weduwnaar geworden autocoureur Jean-Louis weduwe Anne kennen, in Les plus belles années kijken zij terug op hun liefde, hun leven en hun herinneringen. Zijn blik is mild, vol binnenpretjes. Hebben zijn ogen ooit zoveel gelachen? Is het blijdschap of verwarring over de absurditeit van het leven? We hebben op zijn gezicht zoveel vormen van introspectie gezien, maar ook nu, de laatste keer draait hij de spiegel naar de toeschouwer.