Hitte in Europa

In diverse West-Europese landen ging het vrijdag en zaterdag maar over één ding: wat is het toch warm. Bezoekers van festivals Pinkpop en Hellfest stonden lang in de rij voor de watertappunten. Spanje kampt al dagen met een hittegolf en bosbranden, terwijl in Frankrijk wordt gevreesd voor een verergering van de al problematische droogte in het land.