Farmers Defence Force kondigt opnieuw acties aan tegen stikstofplannen

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) is van plan nieuwe, harde acties te voeren tegen de stikstofdoelen van het kabinet. In een zaterdag gepubliceerd interview met de Volkskrant zegt voorman Mark van den Oever dat de groep onder meer het „platleggen” van de voedselvoorziening met een leverstop heeft besproken, net als het blokkeren van snelwegen in Natura 2000-gebieden of richting Schiphol.

Het „met veel meer” boeren bezoeken van ministers aan huis zou ook „zomaar kunnen gebeuren”. Niet alle Nederlandse boeren steunen de radicale actiegroep: hoeveel boeren Van den Oever zou kunnen mobiliseren voor zulke acties, is niet duidelijk. Van den Oever trekt in het interview bovendien weer een vergelijking tussen het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse boeren nu.

Andere organisaties die opkomen voor boeren reageren vooralsnog niet enthousiast op de actieplannen. Voorzitter van landbouworganisatie LTO Sjaak van der Tak wil dat de boerenprotesten „passend en waardig” blijven. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging: „Ik ondersteun geen acties waar mensen thuis worden opgezocht en ook geen acties waar burgers worden onthouden van voedsel.” De afgelopen dagen werd Van der Plas onder druk gezet door een deel van haar achterban om dergelijke acties wel te ondersteunen. Daarop zegt ze nu: „En ik laat me ook niet dwingen door mensen om mijn mond hierover te houden.”

‘Pussy’s’

FDF verzet zich al jaren tegen plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verlagen, veelal met radicale acties. De groep is boos over de implicaties die het stikstofbeleid heeft voor boeren. Bij de presentatie van de stikstofdoelen vorige week bevestigde minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) een raming dat de veestapel met zo’n 30 procent zal moeten krimpen. Boze boeren zochten minister Van der Wal diezelfde dag nog aan huis op.

In de Volkskrant verdedigt Van den Oever het huisbezoek. Dat de kinderen van minister Van der Wal „binnen zaten te trillen” maakt hen „pussy’s”, aldus Van den Oever. Die term gebruikt hij ook voor dierenrechtenactivisten die bang zijn voor FDF. Persoonlijke gegevens van verschillende activisten werden de afgelopen jaren online gedeeld - vermoedelijk door leden van Farmers Defence Force - met bedreigingen en achtervolgingen tot gevolg. Van den Oever: „Als je niks verkeerd doet, heb je ook niks te vrezen, toch?”

Ook trekt Van den Oever - opnieuw - een vergelijking tussen de situatie van Nederlandse boeren met die van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens de voorman vindt momenteel „een aanval op een bevolkingsgroep” plaats: boeren worden gediscrimineerd, zoals ook Joodse winkels al voor de oorlog gediscrimineerd werden. „Dat hoor ik ook steeds van mijn achterban.”

Minister Van der Wal noemt de vergelijking „ongepast”, meldt persbureau ANP. „Vergelijkingen met de gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog vind ik niet kunnen.” Ook oud-leider van de PvdA Lodewijk Asscher levert kritiek: „Boeren moeten minder stikstof uitstoten. Joden werden vergast. Het verschil weigeren te zien is narcistisch antisemitisme.”

Radicale acties

Van den Oever vindt de doelen om de stikstofuitstoot te verlagen „onzin”. Volgens hem beschadigen de stikstofverbindingen die de veestapel uitstoot (ammoniak) de natuur niet. Verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld van het RIVM, weerspreken dat: door de concentratie waarin stikstof wordt uitgestoten verzuurt de bodem, verdwijnen planten- en bomensoorten en neemt het aantal dieren af.

Onder meer boeren leeft onvrede onder de stikstofplannen, met sinds 2019 protestacties tot gevolg. Zo blokkeerden boeren meermaals de snelwegen met hun tractoren, op weg naar het onderzoeksinstituut RIVM in Bilthoven of om te demonstreren in Den Haag of bij distributiecentra van supermarkten. Bij protesten in Groningen werd de deur van het provinciehuis met een tractor opengebroken.

Farmers Defence Force ging in die acties soms nog een stap verder en werd meermaals als radicaal of intimiderend ervaren. Bijvoorbeeld toen voorman Van den Oever het lot van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeleek met dat van de boeren in Nederland. „Als er straks geen boeren meer zijn, zeg dan niet: wir haben es nicht gewusst”, zei hij in 2019. Ook bezochten leden van FDF toenmalig D66-voorman Rob Jetten aan huis.

