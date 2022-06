Extra plaatsen voor asielzoekers

De komende dagen worden zo’n driehonderd asielzoekers van het overvolle opvangcentrum in Ter Apel overgeplaatst naar nieuwe opvangplekken in andere gemeenten. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het is de uitkomst van het eerste overleg van het crisisteam dat minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) vrijdag heeft ingesteld voor het verbeteren van de doorstroom van asielzoekers. De minister geeft hier zelf leiding aan. Het team bestaat verder uit Van der Burg, minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA) en afgevaardigden van een aantal andere overheidsorganen, zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s zitten aan tafel.

Maandag overlegt het crisisteam opnieuw. Dan moet er een plan komen voor de komende drie maanden en de lange termijn, zei Van der Burg vrijdag tijdens de persconferentie. Het plan voor de middellange termijn richt zich op statushouders (asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben) zonder woning. Het idee is dat zij doorstromen van asielzoekerscentra naar nog op te richten andere tijdelijke opvangplekken. Minister Slot wordt verantwoordelijk voor het plan voor de lange termijn. Dat zich zal richten op de huisvesting van statushouders.

Dat er nu een crisisteam is opgericht, komt volgens Van der Burg doordat de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen de veiligheidsregeling ‘GRIP 4’ heeft afgekondigd. „Dan zeg je: er is een zodanige noodsituatie in mijn regio dat ik de minister van Justitie en de andere veiligheidsregio’s om hulp vraag”, aldus Van der Burg. De staatssecretaris wilde het woord „dwang” vrijdag niet in de mond nemen, maar zei wel: „Je moet wel een verdomd goed verhaal hebben wil je in zo’n situatie als burgemeester ‘nee’ tegen een collega en de minister van Justitie zeggen.”

Volgens Van der Burg was het nieuws van gisteravond over de situatie in Ter Apel „meer dan de druppel” die de emmer deed overlopen. Daar slapen asielzoekers al nachtenlang in tenten van het Rode Kruis en op stoelen. Gisteravond bleek dat een deel van hen een avond en ochtend geen eten en drinken heeft gehad.

Niet alleen in Ter Apel, maar in heel Nederland stokt de opvang van asielzoekers door een hogere instroom, te weinig opvangplekken, te weinig personeel en de woningcrisis, waardoor statushouders opvangplekken bezet houden. Er wordt gewerkt aan een wet waarmee gemeenten kunnen worden verplicht om asielzoekers op te vangen, maar die is mogelijk pas begin volgend jaar van kracht.