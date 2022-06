D66-leden stemmen voor nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Leden van D66 willen dat er een nieuw, extern onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Een meerderheid van de leden heeft zaterdag op het partijcongres in Den Bosch voor een motie gestemd die daarvoor pleit, naar aanleiding van (de afhandeling van) de zaak-Van Drimmelen. Voorafgaand aan de stemming ontraadde het landelijk bestuur van D66 nieuw onderzoek.

De Volkskrant onthulde in april dat D66 een rapport over „grensoverschrijdende gedragingen” door partijprominent Frans van Drimmelen niet openbaar had gemaakt, in tegenstelling tot een rapport dat hem vrijpleitte. Later bleek dat partijleider Sigrid Kaag al een jaar op de hoogte was van de conclusies van het geheim gehouden rapport en dat het voornaamste slachtoffer contact met haar had gezocht.

Het slachtoffer zou in zes jaar tijd bij verschillende partijleiders om hulp hebben gevraagd, onder wie bij oud-partijleider Alexander Pechtold. Een motie om te onderzoeken wat Pechtolds rol was in de kwestie-Van Drimmelen, evenals die van voormalig senaats-fractievoorzitter Thom de Graaf, werd nipt afgewezen. In Den Bosch stemden 108 D66’ers tegen, en 94 voor.

‘Opstapeling van onderzoeken’

Het landelijk bestuur van de partij heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt bij de afhandeling van het geheime rapport, zo schrijven de opstellers van de motie. Ook zouden drie andere (voormalige) prominenten binnen de partij een oproep tot nieuw onderzoek steunen, maar durven zij dat niet in de openbaarheid te doen. Dat zou erop wijzen „dat er geen veilige sfeer is binnen de partijtop om misstanden aan te kaarten”.

Het landelijk bestuur stelde voorafgaand aan de motie sociale veiligheid een topprioriteit te vinden en de komende jaren „op landelijk, regionaal en lokaal niveau” aan de slag te gaan om „de sociale veiligheid te waarborgen”. Een apart extern onderzoek zou het desalniettemin niet kunnen steunen, omdat het eerder al een evaluatie van „de totale meldstructuur” binnen de partij aankondigde. Nóg een onderzoek zou daarom leiden „tot een stapeling van verschillende onderzoeken”.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld steunde de motie. „Ik snap het bezwaar van het bestuur, maar stem voor in verband met de symbolische waarde ervan”, aldus In ’t Veld. „De aanpak [van grensoverschrijdend gedrag] is nog steeds afstandelijk en formeel. Als je weet dat er onveilige situaties zijn, handel daar dan naar.” In ’t Veld is zelf in conflict geraakt met collega-Europarlementariër Samira Rafaela, zo onthulde NRC vorige maand. Drie voormalig medewerkers dienden klachten in tegen Rafaela, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik met een „onveilige werksituatie” tot gevolg. Die klachten waren gegrond, zo verklaarde de Commissie integriteitsonderzoeken van de partij.

