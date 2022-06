‘Britse journalist en Braziliaanse gids stierven door geweerschoten’

De Britse journalist Dom Phillips en zijn Braziliaanse gids Bruno Pereira zijn door middel van vuurwapens om het leven gebracht. Dat heeft de Braziliaanse politie zaterdag bevestigd, meldt persbureau AFP. Ook is een derde verdachte gearresteerd in verband met de zaak.

Het tweetal was op reportagereis in de Javari-vallei diep in de Amazone. Ze werden twee weken geleden voor het laatst gezien terwijl ze over de Itaguai-rivier voeren. Na een dagenlange zoektocht werden eerder deze week twee lichamen gevonden, waarvan later werd vastgesteld dat een ervan de 57-jarige Phillips was. Van het tweede stoffelijk overschot werd deze zaterdag bevestigd dat het om de 41-jarige Pereira ging.

Volgens The Guardian waren de aangetroffen lijken aan bomen vastgebonden. De politie zei zaterdag dat Phillips met één kogel om het leven werd gebracht en dat Pereira met drie schoten werd vermoord.

Lees ook: Het werk van Dom Phillips in zijn geliefde Amazone kostte hem zijn leven

Aanhoudingen

De politie hield nadat Phillips en Pereira vermist raakten twee broers, beiden illegale vissers, aan voor verboden wapenbezit en mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van het tweetal. Een van hen zou inmiddels bekend hebben Phillips en Pereira te hebben vermoord. Over de derde verdachte, die zichzelf heeft gemeld op een politiepost in de Javari-vallei, is nog niets bekendgemaakt.

Phillips, die als freelance verslaggever voor onder meer The Guardian en The Washington Post schreef, was in het Braziliaanse junglegebied voor een reportagereis. Hij schreef al jaren over geweld tegen de in de Amazone woonachtige volkeren en de milieuproblemen in het gebied.

Volgens mensenrechtenorganisaties zouden Phillips en Pereira tijdens hun tocht meerdere malen bedreigd zijn door illegaal in de Amazone actieve vissers en jagers.