Het demonstratierecht in Nederland is bijkans heilig en dat moet het vooral ook blijven. Toch is het verontrustend om te zien hoe makkelijk de grenzen van dit recht worden opgezocht door boeren die boos zijn over het stikstofbeleid van het kabinet. Vorige week vrijdag doken boeren met tractoren op voor het woonhuis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD). Zij kwamen verhaal halen omdat de minister die dag plannen presenteerde die erop neerkomen dat de veestapel met 30 procent moet krimpen. Diezelfde avond werd de confrontatie gezocht met minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) tijdens een werkbezoek in de provincie Utrecht. Dat mislukte, de minister bleek al vertrokken, maar een paar van zijn ambtenaren werden klemgereden en mochten pas weer verder nadat ze hadden gesproken met de actievoerders, meldde NRC woensdag.

Het is absoluut niet zo dat de hierbij betrokken boeren de hele boerengemeenschap vertegenwoordigen, maar ze bezorgen die wel een slechte naam. Met schokkende, dubieuze praktijken, niet in de laatste plaats omdat ze zelf goed lijken te weten dat wat ze doen op het randje is, en misschien zelfs daar óver. Aan het ‘huisbezoek’ aan Van der Wal was vooraf doelbewust zo min mogelijk ruchtbaarheid gegeven door actiegroep ‘Voll Gass’, of alleen in cryptische bewoordingen. Om de politie te overdonderen, vermijden de boeren doorgaans sociale media en bellen ze tijd en locatie van een actie op het laatste moment aan elkaar door. Boerenactiegroepen blijken de adressen van álle Tweede Kamerleden te kennen. Dat duidt op een organisatiegraad die bij nationale veiligheidscoördinator NCTV alle alarmbellen zou moeten doen afgaan. Op het ministerie van Landbouw was er bezorgdheid dat het stikstofnieuws tot dreigende situaties zou leiden, maar de NCTV zag vrijdag geen noodzaak tot extra, zichtbare maatregelen. Moeilijk te begrijpen, gezien de bedreigingen waar politici steeds vaker mee te maken lijken te hebben. In januari stond er voor de voordeur van D66-leider Sigrid Kaag nog een man met een fakkel, die haar en haar gezin intimideerde. Dat was niet lang nadat het speciale Team Bedreigde Politici – zo acuut is dit probleem dus al – meldde dat er in 2020 zeshonderd meldingen van bedreigde politici binnenkwamen, ruim 200 meer dan in 2019.

NCTV achtte extra beveiliging voor minister Van der Wal niet nodig

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) veroordeelde dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer de actie bij Van der Wal voor de deur. Het vervulde hem „met afschuw”. Tegelijkertijd vertelde hij dat de politie formeel geen overtredingen had geconstateerd. „Ik ben het meteen met u eens dat het absoluut intimiderend werkt. En ik vind ook dat je het niet moet doen. Maar wat ik vind is wat anders dan wat in de wet staat. In de wet staat dat het kan, mits men zich aan wet- en regelgeving houdt.”

De reactie van Van der Burg was begrijpelijk en tegelijk onbevredigend. Want, zo merkte een Kamerlid op, een burger die met een voertuig dwars over de weg gaat staan wordt toch echt op de bon geslingerd. En valt het intimideren van politici en het klemrijden van ambtenaren nog wel onder het demonstratierecht? Van der Burg opperde dat het vooral aan lokale besturen is om veiligheidsmaatregelen te nemen, maar de burgemeester van Den Haag, die de afgelopen jaren herhaaldelijk de trekkers zag binnen rollen, kan moeilijk voorkomen dat boeren elders in het land de snelweg opgaan met deze gevaartes. Dat er onvrede is over de stikstofplannen is te begrijpen: jarenlang durfden kabinetten de boeren de waarheid niet te vertellen. Dat de grenzen van de intensieve landbouw stelselmatig zijn overschreden. Nu moet dit worden rechtgezet. De woede, de behoefte aan demonstreren – het mag allemaal. Maar boeren kunnen geen speciale rechten ontlenen aan het feit dat ze in imposante voertuigen rondrijden.

Stikstofreductie betekent een ingrijpende herinrichting van het boerenland

Caroline van der Plas veroordeelde de acties in eerste instantie op ferme toon. Dinsdag zei ze dat dierenactivisten ook geen lieverdjes zijn en dat de ergernis „een beetje selectief” is. En de boeren die Rob Jetten (D66) in 2020 thuis opzochten, kwamen een „voedselmand” afleveren. Staatssecretaris Van der Burg noemde het terecht „buitengewoon jammer” dat Van der Plas de ernst van de situatie op deze manier bagatelliseert. Woensdag won het boerenverstand: Agractie blies een gepland protest in Den Haag op 22 juni af. De groepering wil „een positief getoonzette manifestatie op de Veluwe” houden. Boeren zijn natuurlijk van harte welkom om in Den Haag te komen betogen, maar als ze de trekkers de volgende keer thuislaten zal dat de goodwill voor de boerenzaak alleen maar doen toenemen.

