Asscher wordt Europees adviseur voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Lodewijk Asscher wordt de nieuwe adviseur van de Europese Commissie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De oud-leider van de PvdA gaat „binnenkort” als speciaal adviseur werken voor de Europees Commissaris van Werkgelegenheid en Sociale Rechten, Nicolas Schmit, die hem daarvoor gevraagd zou hebben. Dat bevestigt Asscher zaterdag aan NRC na berichtgeving door de NOS.

Asscher zal bekijken hoe de integratie van Oekraïense vluchtelingen in de lidstaten het beste kan verlopen na de allereerste noodopvang. Daarbij moet hij ook onderzoeken hoe vluchtelingen hun werkervaringen en opleidingen kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt in het land waar ze terecht zijn gekomen. Begeleiding voor eventuele terugkeer naar Oekraïne zit ook in zijn portefeuille.

Volgens officiële cijfers van de VN hebben ongeveer 7,7 miljoen mensen Oekraïne verlaten sinds het begin van de oorlog. Ongeveer 3,4 miljoen van hen hebben zich in een Europees land laten registreren voor een beschermingsprogramma, bijvoorbeeld om ergens huisvesting te krijgen. De grote meerderheid hiervan is gevestigd in de Europese Unie, sommigen in landen als Moldavië en Georgië.

Consultant

Asscher stapte begin vorig jaar op als leider van de PvdA vanwege zijn rol in de Toeslagenaffaire: hij was in het kabinet-Rutte II minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds maart is hij consultant bij organisatieadviesbureau Van de Bunt Adviseurs. Bij het aannemen van die baan zei hij een terugkeer naar het lokaal of landelijk bestuur overwogen te hebben, maar uiteindelijk te hebben gekozen voor meer „vrijheid”.

Asscher blijft zijn baan als consultant behouden en de functie bij de Europese Commissie is onbetaald. Wanneer de voormalig PvdA-leider aan de slag gaat, hoe lang de opdracht duurt en hoeveel tijd hij er wekelijks aan kwijt zal zijn, is niet bekend.