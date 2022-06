Alde en Nije wurden foar it Fryske lân

Als je je blik over het Friese landschap laat gaan en geen woorden kunt vinden om het te beschrijven, dan ben je arm. Dan herken je de dingen niet, je kunt ze niet plaatsen.

Een veld is een veld, zonder geschiedenis, zonder mensen die er op gelopen hebben, die het een naam gegeven hebben die jij niet meer kent. Een greppel is een greppel, zonder dat je de structuur in het landschap ziet, met alle varkensruggetjes tussen de greppels.

Blikveld leert ons opnieuw kijken en onze blik in woorden te vangen om het landschap en onze kijk daarop te bewaren. Podcastmaakster Joran de Boer gaat op pad met vissers, eilanders en scheepvaartlui die zicht in taal kunnen omzetten, die de oude landschappen weer kunnen laten leven.

Het Friese landschap 4 afl. van 25 min,. Explore the North/Tresoar