Alde en Nije wurden foar it Fryske lân

Als je je blik over het Friese landschap laat gaan en geen woorden kunt vinden om het te beschrijven, dan ben je arm. Dan herken je de dingen niet, je kunt ze niet plaatsen.Een veld is een veld, zonder geschiedenis, zonder mensen die er op gelopen hebben, die het een naam gegeven hebben die jij niet meer kent. Een greppel is een greppel, zonder dat je de structuur in het landschap ziet, met alle varkensruggetjes tussen de greppels.

Blikveld leert ons opnieuw kijken en onze blik in woorden te vangen om het landschap en onze kijk daarop te bewaren. Podcastmaakster Joran de Boer gaat op pad met vissers, eilanders en scheepvaartlui die zicht in taal kunnen omzetten, die de oude landschappen weer kunnen laten leven.

De merel voelt zich in april heel anders dan in oktober. Dat hoor je aan zijn zang, althans, dat hoort de Friese landschapsdichter Jan Kleefstra. In april moet-ie de vrouwtjes overtuigen dat ze toch echt bij hem moeten zijn, dat geeft een krachtige zang, terwijl hij in oktober toch wat zorgelijker klinkt, als die hele winter weer voor de deur staat.

Kleefstra voelt zich een zielsverwant van het landschap, hij kan er één mee worden. Hij kijkt, voelt, ruikt, proeft en luistert. Als de taal om het landschap te beschrijven niet voldoet, verzint hij zelf nieuwe woorden. Hij herkent bijvoorbeeld een vogel die honger heeft aan zij hongervlucht, een vlucht die net wat gehaaster gaat dan anders. Hoe klinkt de zang van een fitis? Hij begint hoog en eindigt laag, de fitis heeft een afgrondzang.

En dan het riet! Kleefstra kan wel voor de achtendertigste keer opschrijven dat het ruist, maar het riet ruist altijd anders. In het voorjaar is het veel leniger, in het najaar kraakt het meer.

Deze podcast nodigt uit tot zitten, lang zitten, luisteren en mijmeren. Laten we, net als greppeldeskundige Jeroen Wiersma eens in een greppel gaan slapen, of gewoon op de grond gaan zitten en alles om ons heen in ons opnemen, echt in ons opnemen, en dan naar woorden zoeken, nieuwe woorden en woorden die teloor waren gegaan in de monocultuur die ons leven te vaak geworden is.

Blikveld gaat over veel meer. Over vrijer ademen, over openstaan voor alles dat ons aangereikt wordt door de omgeving, over hand in hand lopen met de tijd, in plaats van geregeerd worden door het gebrek aan tijd.

Blikveld, 4 afl. van 25 min, Explore the North/Tresoar.