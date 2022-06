Zes Nederlandse topwetenschappers krijgen elk 2,5 miljoen euro

Zes wetenschappers krijgen dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap: vier krijgen een Spinozapremie en twee een Stevinpremie. De laureaten krijgen ieder 2,5 miljoen euro.

Bij de Spinozapremie ligt de nadruk op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, de Stevinpremie honoreert in de eerste plaats de maatschappelijke impact. De jaarlijkse prijzen zijn vernoemd naar historisch belangrijke Nederlandse wetenschappers, Baruch Spinoza (1632-1677) en Simon Stevin (1548-1620).

NRC sprak alle zes wetenschappers.

BAS BLOEM (Stevinpremie)

‘Het wordt een soort Pokémon Go voor ouderen’

Bas Bloem (1967), hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Nijmeegse Radboudumc, is wereldwijd dé expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. „Mijn eerste reactie was ongeloof, en ik was natuurlijk ontzettend dankbaar. En toen dacht ik eraan dat ik ooit in Jong Oranje volleybal heb gespeeld. Ik stond in de basis van het team, maar ik ben weggegaan omdat ik koos voor een carrière in de zorg, innovatie en wetenschap. Mijn team ging onder leiding van coach Joop Alberda verder en heeft uiteindelijk goud gewonnen op de Olympische Spelen. De Stevinpremie is nu mijn goud! „Het geld wil ik gebruiken om te onderzoeken of het mogelijk is parkinson te voorkomen. Daarbij willen we mensen die risico lopen op parkinson via een app op hun smartphone stimuleren om te gaan sporten, een soort Pokémon Go voor ouderen. Net als die jacht op digitale monsters veel inerte pubers in beweging kreeg. Op afstand kunnen we hun bewegingen registreren, en tremor of traagheid monitoren. We gaan de proef doen in Nederland, de VS en Engeland, maar als het werkt wil ik het graag wereldwijd uitrollen. In minder bedeelde landen hebben mensen bijna niets, maar meestal wel een smartphone. „Ik zie deze persoonlijke prijs wel als een teamprijs. Ik krijg hem uitgereikt als boegbeeld. Maar net zoals Lionel Messi diverse keren werd uitgeroepen tot voetballer van het jaar, was het altijd zijn team van Barcelona dat hem groot maakte. Ik hoop dat de Stevin- en Spinozapremie op termijn teamprijzen worden.”

IGNAS SNELLEN (Spinozapremie)

‘Toen ik de premie kreeg, voelde ik mij ook wel een beetje schuldig’

Ignas Snellen (1970) is hoogleraar observationele astrofysica aan de Universiteit Leiden. Hij kreeg een Spinozapremie voor zijn onderzoek aan planeten die om een andere ster dan de zon cirkelen. Dat zijn exoplaneten. „Het komt mij ontzettend goed uit. De afgelopen zes jaar werd mijn onderzoek gefinancierd door de European Research Council, maar dat loopt bijna af. Na het telefoontje van de commissie was ik wel in shock. Ik wist niet eens dat ik genomineerd was. Het eerste half uur erna ging er door mijn hoofd, was dat telefoongesprek wel echt? Maar toen volgden de felicitaties van de decaan en collega’s en ging het nieuws landen. Wat een ongelofelijke eer. „De komende jaren worden spannend. Over zo’n vijf jaar is de Extremely Large Telescope (ELT) in Chili af. Die telescoop gaat mij betere waarnemingen van exoplaneten geven dan die ik tot nu toe had. Het geld ga ik besteden om met de ELT en mijn zelfbedachte methodes een exoplaneet te bestuderen die rondom buurster Proxima Centauri cirkelt op zo’n 4,3 lichtjaar afstand. Die exoplaneet, met de naam Proxima b, is bijzonder, omdat hij mogelijk op onze aarde lijkt. Hij ontvangt evenveel warmte en is ongeveer even groot. Ik wil kijken of er ook water stroomt, of er een atmosfeer is en waar die atmosfeer uit bestaat. „Dit onderzoek is een stap naar een grotere vraag: is daar leven? Of we daadwerkelijk leven bij onze directe buurster gaan vinden, weet ik niet. Het is nog niet bekend hoe zeldzaam leven is. Misschien vinden we het pas een aantal sterren verderop. „Ik voel mij overigens wel een beetje schuldig. Ik had de roem graag gedeeld met alle mensen met wie ik de afgelopen vijftien jaar samengewerkt heb. Ik ga het geld gebruiken om jonge mensen te helpen door ze mee te laten onderzoeken.”

CORNÉ PIETERSE (Spinozapremie)

‘Een prachtige symbiose tussen planten en micro-organismen’

Corné Pieterse (1964) is hoogleraar plant-microbe-interacties aan de Universiteit Utrecht. Hij onderzoekt hoe planten, via samenwerking met micro-organismen rondom hun wortels, hun afweer tegen ziekteverwekkers versterken. „Ik zat thuis op een bankje, en stond op het punt te gaan lunchen met m’n dochter, toen ik werd gebeld. Ik was vol ongeloof! Ik was totaal niet op de hoogte dat ik genomineerd was. Maar al snel belde ook de decaan me om me te feliciteren. En ja, daarna ben ik wel gewoon met m’n dochter gaan lunchen. „Het geld wil ik gebruiken om mijn onderzoekslijn door te zetten. Planten kunnen, in samenwerking met micro-organismen rondom hun wortelstelsel, hun afweer versterken. Ze kunnen zich zo beter beschermen tegen ziekteverwekkers. Dat heeft mijn voorganger, Bob Schippers, in 1991 ontdekt. We hebben de afgelopen decennia dat mechanisme verder ontrafeld. Een plant scheidt suikers en allerlei andere stoffen uit, en reguleert zo welke micro-organismen rondom zijn wortels leven. De micro-organismen maken op hun beurt stoffen aan die onder meer de afweer van de plant versterken. „Het is een prachtige symbiose. Als je weet welke genen daarbij betrokken zijn, kun je landbouwgewassen gericht veredelen. Je kunt die symbiose ook stimuleren door bijvoorbeeld minder te schoffelen en minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. „De prijs is voor mijn hele team, en voor de andere mensen in Nederland met wie ik samenwerk.”

TANJA VAN DER LIPPE (Stevinpremie)

‘Aan welke knoppen moet je draaien om talenten van vrouwen te benutten?’

Tanja van der Lippe (1963) is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar arbeidsrelaties en huishoudens. Vorig jaar verscheen haar boek Waar blijft mijn tijd?, over tijdsdruk als maatschappelijk vraagstuk. „Ik was in Madrid aan het werk toen ik gebeld werd door Marcel Levi, de voorzitter van NWO. En eigenlijk was ik stil, er helemaal door overvallen. Hij heeft het me wel een paar keer moeten vertellen. Ik zie het als een ongelooflijke eer, niet alleen voor mezelf maar ook voor collega’s. „Ik wil het geld gebruiken om te onderzoeken waarom er nog zoveel onbenut arbeidspotentieel is onder vrouwen in Nederland. Waarom werken de meeste vrouwen wel betaald, maar een aantal niet, of minder uren? „Dat onderwerp is met de krappe arbeidsmarkt heel relevant. Het onderzoek zal vooral over lager opgeleide vrouwen gaan, omdat hoogopgeleide vrouwen meer meedoen op de arbeidsmarkt. „Aan welke knoppen moet je draaien om de talenten van vrouwen te benutten? Welke normen en waarden over mannen en vrouwen en taakverdeling spelen daarin mee? Wat is de rol van de kinderopvang? Van de werkgever? Of van regelingen als ouderschapsverlof? Ik vind het belangrijk ook internationaal vergelijkend onderzoek te doen. Hoe kijken ze over de grens naar zaken als de werk-privébalans en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? „Of zo’n prijs voor een individu wel juist is? Ik ben een absolute teamplayer. We hebben elkaar nodig om verder te komen, hier bij sociologie werken we niet vanuit competitie. Ik zie het zo: ik krijg de prijs, maar we gaan er allemaal van genieten.”

KLAAS LANDSMAN (Spinozapremie)

‘Natuurlijk ben ik blij, maar ik zit ook een beetje in een lastig parket’

Klaas Landsman (1963) is hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij combineert onderzoek op het grensvlak tussen de wiskunde en de natuurkunde met inzichten in de fundamenten, geschiedenis en filosofie van de fysica. „Ik wist niet dat ik genomineerd was, en had mezelf hoe dan ook niet veel kans gegeven. Toen de voorzitter van NWO me belde, kon ik alleen maar uitbrengen: ik ben sprakeloos. Wat ook wel weer een leuke paradox is. Wiskundigen houden daarvan. „Ik was alleen thuis en kocht een Bossche bol om het te vieren. Nijmegen heeft de beste banketbakker op dat gebied, reden om erheen te verhuizen. Ook deelde ik het nieuws met mijn vriendin en met de decaan. „Met het geld wil ik een interdisciplinaire onderzoeksgroep beginnen van ongeveer tien promovendi en postdocs die zich gaan buigen over vragen op het snijvlak van wiskunde, fysica en filosofie. Zoals: de studie van zwarte gaten, onderzoek naar determinisme, toeval en kwantummechanica. Ik was met de decaan al druk in conclaaf over de premie en de gevolgen daarvan. „Natuurlijk ben ik blij, maar ik zit ook een beetje in een lastig parket, omdat ik de eenzijdigheid van de beurzencultuur in het verleden zelf heb bekritiseerd, die kwam vooral ten goede aan ‘harde’ bèta’s en medisch onderzoek. Maar er is bij NWO gelukkig al wel veel verbeterd de laatste jaren. Stapelen van subsidies, dat kan niet meer.”