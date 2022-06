Ze spelen politiekje, soms hard en genadeloos. Zit er een nieuwe Rutte bij de JOVD?

De JOVD’ers lijken het zelf nog maar nauwelijks te kunnen geloven. Het is zaterdag 4 juni, eind van de middag. Ze vergaderen al de hele dag over hun nieuwe ‘politiek programma’, en nu hebben ze opeens vóór een amendement gestemd waarvan ze dachten: bij ons haalt die het vast niet. Er staat in dat de overheid in wetten en andere documenten alleen nog genderneutraal mag verwijzen naar functies. Dan verdwijnen woorden als ‘ombudsman’, ‘vakman’, ‘vroedvrouw’, ‘brandweerman’.

In het zaaltje van hotel Fletcher in Amersfoort zitten bestuurders en leden van JOVD-afdelingen uit het hele land. Er zijn er die hard klappen. „Wow!”, roept landelijk voorzitter Daphne Lodder (25). Op de tweede rij zegt een jongen uit Breda dat ze elkáár dan maar ‘kameraad’ moeten gaan noemen – op het podium en bij de microfoon zijn ze nu nog ‘meneer’ of ‘mevrouw’. Willemijn Krans (22) uit Rotterdam, achterin de zaal, lacht. Zij is de hoofdindiener van het amendement en had het fel verdedigd: „Wij zijn de nieuwe generatie, hoeveel moeite kost het óns nou om iemand in een functie aan te spreken met een neutrale term? Als die persoon zich misschien geen man voelt, of geen vrouw?”

Tom Boer (24), de voorzitter van de afdeling Groningen die bijna altijd een driedelig pak en een horlogeketting draagt, had bij de microfoon gezegd dat hij het „betutteling” vond – een doodzonde voor liberalen. Nu kijkt hij op zijn laptop naar de uitslag. Die was op het randje: 51,9 procent is vóór. Groningen had zich op het laatste moment toch maar onthouden van stemming. „De verandering,” zegt Tom Boer later die middag, „moet érgens beginnen. En heel groot zal het effect niet zijn. Wie leest nou al die wetten en documenten?”

Macht en beeldvorming

Bij de VVD heb je zelden heftige discussies. De opstand tegen de stikstofplannen, vorige week op het partijcongres in Halfweg, kwam voor de partijtop als verrassing. VVD’ers kun je erover horen klagen: bij de partij van Mark Rutte lijkt het al heel lang meer te draaien om de macht en de beeldvorming dan om ideeën en idealen. Bij de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD met zo’n 2.300 leden, is het helemaal anders. Al vanaf januari houden ze daar om de twee of drie weken lange discussieavonden over een nieuw politiek verhaal, voor de komende vier jaar.

De avondjes zijn in hun kantoor in Den Haag, met steeds zo’n twintig of dertig mensen. Ze stemmen over een lange rij stellingen, over zo’n beetje alles waarvan de JOVD’ers denken dat ze er een mening over moeten hebben – voor als ze op de radio komen, een opiniestuk schrijven. Op de zaterdag in Amersfoort is het politieke programma klaar, maar er zijn dan nog honderden amendementen waarover ze moeten stemmen. In Den Haag vergaderen ze er daarna nog twee avonden over door.

Weet je na al die bijeenkomsten, met zo’n zestig uur discussie, hoe jonge VVD’ers denken? En wat voor VVD je dus kunt krijgen over een jaar of tien, vijftien?

Op veel momenten denk ik: een veel progressievere partij dan nu – niet bang om woke of wazig genoemd te worden in De Telegraaf, met een duidelijk doel (Parijs) voor ogen bij klimaat. En al moeten ze niets hebben van een grote rol voor de staat en verlangen ze naar zo veel mogelijk vrijheid voor bedrijven en individuen, de JOVD’ers stemmen vóór stellingen als ‘de vervuiler betaalt’, ‘de overheid dient zich in te zetten voor de bestaanszekerheid van sekswerkers’ én ‘de erf- en schenkbelasting moet omhoog’.

Maar net als de VVD willen ze streng zijn voor mensen in de bijstand. Ze vinden dat de WW korter moet worden, en dat de overheid zich niet moet bemoeien met de bonussen in de financiële sector. De Wet normering topinkomens, de ‘Balkenende-norm’, mag van de JOVD worden afgeschaft – door die wet mogen bestuurders in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs nu niet meer verdienen dan 216.000 euro per jaar. De liberale jongeren maken één uitzondering: voor de koning vinden ze het genoeg.

En hoe belangrijk ze klimaat en duurzaamheid ook vinden, ze stemmen tegen rekeningrijden en vóór het afschaffen van de maximumsnelheid op snelwegen – je moet, vinden ze, zo hard kunnen rijden als de weg het toelaat. Al is de meerderheid krap: 50,9 procent wil af van de 100 of zelfs 130 kilometer per uur, rekeningrijden wordt tegengehouden door 51,6 procent.

Nederland Den Haag 19042022 - Debat avond bij de JOVD, de jongeren vereniging van de VVD.

Foto: David van Dam Foto David van Dam Debatavond van de JOVD in Den Haag.

Geboortepolitiek

Op de avond over migratie, in maart, zegt een JOVD’er dat het „natuurlijk het allerliberaalst” is „om alle grenzen open te zetten”. Ze stemmen tegen het afschaffen van het kinderpardon en voor het idee dat Nederland migranten „actief moet aantrekken en overtuigen om zich hier te settelen, om bevolkingskrimp en vergrijzing tegen te gaan”. Er is er een die voorspelt dat Europa „minder machtig” zal worden door bevolkingskrimp en meer migratie, wat tot zichtbare gêne leidt bij de anderen. De JOVD’er die daarna opstaat zegt: „Hier word ik écht niet vrolijk van.”

Er is er die avond ook een die „ethische geboortepolitiek” voorstelt, waardoor het „fiscaal gunstig wordt om meer kinderen te krijgen”. Niemand lijkt het serieus te nemen. Is China zijn voorbeeld?

Ze spelen politiekje, en weten dat zelf ook. Maar met hart en ziel. En bij vlagen hard en genadeloos. Net als in de tijd van Mark Rutte. Die was eind jaren tachtig JOVD-voorzitter en zegt tegen mensen om hem heen nog steeds weleens dat hij het vak dáár leerde, met alles wat erbij hoort aan trucjes en jezelf verweren tegen vuil spel. En dat alles daarna makkelijker was.

Het JOVD-hoofdbestuur van nu ontkwam begin dit jaar nét aan een ‘motie van treurnis’, en bij de verkiezing van de voorzitter – het ging tussen Daphne Lodder en Willemijn Krans – werd er volgens sommigen kwaadaardig geroddeld. Al was dat precies wat de twee kandidaten zelf helemaal niet wilden.

Enkele JOVD leden tijdens de lunch van de Politieke Algemene Vergadering op 4 juni. Foto Dieuwertje Bravenboer

Drugsgebruik

Op de avond in maart praten de JOVD’ers ook over de stelling: ‘Boa’s moeten bewapend worden’. Een jongen in een donkerblauw pak en wit overhemd zegt bij de microfoon dat dat „helemaal niet nodig” is. „Toen ik zelf met hen in aanraking kwam vanwege drugsgebruik..” Iedereen in de zaal lacht. „Toen was er binnen twee minuten politie. Die staan om de hoek om die boa’s, van die jongens die moeilijk doen over wiet, te ondersteunen.”

Een JOVD’er met een baard en een grijze coltrui zegt dat een vriend van hem boa is. „Van hem weet ik dat het heel belangrijk is om meer te hebben dan de walkietalkie van de politie. Hij zit vaak thuis met een gekneusde dit of dat, of een kapotte knieschijf.”

„Het grootste gevaar op straat,” zegt een jongen met een fel oranje das, „is de boa zelf. Een gevaar voor de mensenrechten. Alleen al dat ze bestáán is een kwalijke zaak. Je kunt aan hen nooit vragen waar je een boete voor krijgt.” Dat begrijpen ze, denkt hij, zelf niet. „De boa is de plantsoenendienst met een bonnenboekje.”

De jongen met de coltrui vindt dat „heel erg minachtend”. „De politie heeft echt niet een hoger IQ of zo. Boa’s zijn hartstikke belangrijk voor onze veiligheid. Ze verdienen respect.”

De JOVD’ers stemmen die avond tegen het bewapenen van boa’s.

Truien van kasjmier

Op de discussieavondjes kun je denken dat het clichébeeld van de JOVD’er klopt: verwend, veel te dure kleren. JOVD’ers vatten het zelf graag samen met ‘papa’s geld, papa’s pak’. Ze dragen jasjes, witte of gestreepte overhemden, gekleurde bretels, dassen, truien van kasjmier. Maar als je rondvraagt: veel JOVD’ers hebben ouders met een gemiddeld inkomen. Ze zijn nog steeds vóór het leenstelsel voor studenten, maar niet omdat ze zelf allemaal toch geld genoeg hebben.

Tom Boer kwam door tv-series op het idee driedelige pakken te gaan dragen. Foto Dieuwertje Bravenboer

Wat opvalt: er lijken veel actieve JOVD’ers te zijn met gescheiden ouders. Misschien, zegt eentje, omdat ze al vroeg hebben geleerd om zichzelf te redden. En nu vinden dat dat voor iederéén het beste is.

In een café in Den Haag zegt Tom Boer uit Groningen dat zíjn vader nooit een pak droeg. „Hij werkte op een scheepswerf in Kroatië.” Tom Boer woonde met zijn broertje bij hun moeder. Maar na de scheiding, Tom Boer was zeventien, raakte ze in de war en zette ze haar kinderen het huis uit. „Het was ellendig. Ik heb veel meegemaakt, maar het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.”

Tom Boer is een lange jongen met opgeschoren haar, een lok over zijn voorhoofd. Hij zat op de landbouwschool en doet nu hbo-bedrijfskunde. Door series als Peaky Blinders en Suits kwam hij op het idee om driedelige pakken te dragen. De horlogeketting bedacht hij erbij – als iets wat kenmerkend is voor hem. „Zoals Winston Churchill zijn sigaar had en Charlie Chaplin een stok. Het staat voor wie ik wil zijn: conservatief, maar ook ambitieus en succesvol, financieel onafhankelijk.”

Dat er in het politiek programma van de JOVD voor het eerst iets over landbouw staat, komt door hém. De JOVD vindt nu dat de overheid zich zo min mogelijk met boeren moet bemoeien, maar ook dat er moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van kweekvlees. Op het IJsselmeer en de Noordzee moeten drijvende boerderijen kunnen komen.

En als het aan Tom Boer ligt, maar dat voorstel haalde het niet, stoppen Nederlandse boeren met het houden van vleesvee. Dus ja: conservatief? „Ik probeer wel naar nieuwe technieken te kijken. En vlees is… Als we het zo kunnen doen dat je met 100 procent schone energie kweekvlees kunt maken, verdwijnt die sector ja.”

Anti-feministisch grapje

Volgens zijn vrienden wist Mark Rutte als twintiger al dat hij premier wilde worden. Het JOVD-bestuur waar hij voorzitter van was, noemde zich ‘Rutte I’. Of er bij de JOVD’ers van nu een nieuwe ‘Rutte’ zit?

Tom Boer zegt dat het „niet per se” zijn ambitie is. „Maar als ik er geschikt voor ben en een groot deel van Nederland zou het willen, sta ik er wel voor open.”

Bij alle vijf JOVD’ers die ik voor dit verhaal langer spreek – naast Tom Boer, Willemijn Krans en Daphne Lodder ook Robbert Verheul (26), vicevoorzitter van de JOVD en bestuurslid Politiek, en Sjef Huntelaar (18) uit Utrecht – zie ik betrokkenheid, en een sterke wil om invloed te hebben en mee te praten. Al twijfelt Robbert Verheul, die geschiedenis studeert en in de JOVD dé expert is in democratie, over de politieke cultuur in Nederland. „Die vind ik zo slecht en ongezond. Als je nu vraagt of ik de politiek in wil, roep ik heel hard nee.”

Hij volgt liever de Britse politiek. Daar had je, zegt hij, échte persoonlijkheden. „Winston Churchill, Margaret Thatcher. Die stónden voor hun idealen.”

Sjef Huntelaar, penningmeester van de JOVD in Utrecht en hbo-student bestuurskunde, lijkt op elke discussieavond meer zelfvertrouwen te krijgen – de JOVD is zijn politieke leerschool. Willemijn Krans, die na de zomer een master politicologie gaat doen in Brussel, zegt dat ze zich in de derde klas van het vwo als een „zieke nerd” was gaan verdiepen in politiek, nadat de economiedocent haar had uitgedaagd om vijf vrouwelijke wereldleiders te noemen, zonder Angela Merkel mee te tellen. „Het waren er achttien, ik heb ze uit mijn hoofd geleerd. Die docent heeft dat hele jaar geen anti-feministisch grapje meer gemaakt.”

Sjef Huntelaar aan het woord tijdens de Politieke Algemene Vergadering van JOVD op 4 juni.

Foto Dieuwertje Bravenboer Willemijn Krans tijdens de JOVD vergadering in Amersfoort.

Nederland, Amersfoort. 4 juni 2022. Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. JOVD. Politieke Algemene Vergadering II. Hier aan het woord: Willemijn Krans. Foto: Dieuwertje Bravenboer Sjef Huntelaar en Willemijn Krans tijdens de JOVD-vergadering in Amersfoort.

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

‘Ze verklaren me voor gek’

Van de JOVD’ers in dit verhaal verdienen de ouders van Willemijn Krans misschien wel het meest – haar moeder is organisatiepsycholoog, haar vader werkt bij Rijkswaterstaat, VVD-kiezers. Ze is druk bezig, zegt ze, om hen ervan te overtuigen dat de erf- en schenkbelasting omhoog moet. „Zij zeggen: we willen graag dat het voor jou is, maar ik heb niks gedáán voor dat geld. En is het terecht dat mijn neef in Twente, met ouders die net iets meer dan het minimumloon hebben, minder erft dan ik?”

De moeder van JOVD-voorzitter Daphne Lodder is kapster, haar vader werkt bij een verzekeringsbedrijf. Ze studeert economie, rechten en geschiedenis, en twee dagen in de week werkt ze als economiedocent. Ze is ook lid van de VVD. Haar ouders niet. „Ze verklaren me voor gek”, zegt ze. Ze lacht. „Ze vinden de VVD een individualistische club. Egoïsten.”

Op haar vijftiende was Daphne Lodder tien dagen met school in Malawi en vanaf die tijd was ze gaan nadenken over onderwijs, politiek, en hoe vanzelfsprekend alles leek in Nederland. Ze was in de leerlingenraad gegaan, en de medezeggenschapsraad. Ze keek naar websites van politieke partijen. „Ik dacht dat ik links was, maar ik voelde me liberaal.”

Een linkse liberaal, vinden VVD’ers op het partijcongres in Halfweg. Daar zegt ze in haar speech als JOVD-voorzitter dat „kinderen uit welgestelde gezinnen” kans maken op „de beste banen en de dikste salarissen”. En dat „een bepaald deel van de bevolking” bewust op achterstand wordt gehouden. „Houdt uw portemonnee vast”, roept ze, „de erf- en schenkbelasting moet omhoog.”

In de zaal hoor je héél even gemompel. Mark Rutte, op de eerste rij, lacht en kijkt om zich heen. Voor haar speech krijgt Daphne Lodder negentien seconden applaus. En een kushandje door de lucht van Rutte.

JOVD De JOVD, opgericht in 1949, heeft zo’n 2.300 leden en achttien afdelingen verspreid over het land. Minister-president Mark Rutte was voorzitter van het JOVD-hoofdbestuur van november 1988 tot juni 1991. In Ruttes tijd pleitte de JOVD net als nu voor de legalisering van softdrugs en commercieel draagmoederschap. De JOVD wilde toen ook graag een fusie met D66 en moest niets hebben van het CDA. Ook oud-VVD-leider Hans Wiegel was JOVD-voorzitter, net als oud-

