Nee, het was niet de beste reactie van Sophie Hermans op de „tassendrager”-belediging van Geert Wilders, wel de menselijkste. Lik op stuk geven zou beter zijn geweest, maar dat is niet iedereen gegeven.

Voor wie het gemist heeft: Wilders vroeg in de Tweede Kamer aan VVD-fractieleider Hermans „hoe lang zij nog de ambitie heeft om assistent, tassendrager van de heer Rutte te blijven”. Hermans, vroeger assistent van premier Rutte, had zo’n persoonlijke aanval niet zien aankomen en werd overmand door emoties. Op de rand van tranen wist ze er nog net uit te persen: „Ik vind het prima het debat op de inhoud te voeren, maar asjeblieft op de inhoud, niet op de persoon.”

Wilders genóót. Hij herhaalde de belediging nog enkele malen en voegde er voldaan aan toe: „Het was een rake vraag, zo te zien.” Op zulke momenten zou je hem een belediging van eigen deeg moeten kunnen teruggeven, een felle jij-bak, iets in de trant van: „Liever de tassendrager van Rutte dan van Poetin en Orbán” of: „Dat zegt iemand die de krullenjongen van Bolkestein is geweest.”

Dat vereist aangeboren gevatheid, liefst gecombineerd met een duidelijke dictie en enige wraakzucht. Het is achteraf altijd makkelijker bedacht dan gezegd. Hoe vaak gebeurt het niet dat de juiste reactie op andermans proleterigheid je pas invalt als het te laat is? Esprit de l’escalier heet dat, geestigheid op de trap. (Die trap, verzonnen door de filosoof Denis Diderot, staat niet voor ‘een trap na’, zo las ik bij Onze Taal, maar slaat op de trap van statige achttiende-eeuwse woningen die van de voordeur naar buiten leidde. Wie zo’n trap afdaalde, had al afscheid van het gezelschap genomen.)

Het is nogal naïef van Hermans en haar adviseurs om niet op dergelijke aanvallen van Wilders voorbereid te zijn. Wie, zoals Wilders, al voor groepsbelediging is veroordeeld, kiest eerder voor de individuele belediging. Wilders is een roofdier, inclusief het bijbehorende instinct voor de zwakheden van zijn prooien. Hij heeft alleen respect voor het kwaadaardige venijn van sommige andere dieren, zoals de pechtoldvogel. Je hebt allerlei soorten roofdieren: katachtigen, beerachtigen, zeeroofdieren; ik zou Wilders bij de katachtigen willen indelen, niet omdat hij op mijn huiskat lijkt – stel je voor – maar omdat ook de hyena tot de katachtigen hoort.

Na zo’n geruchtmakend incident in de Tweede Kamer valt het Nederlandse volk zoals gebruikelijk in twee woedende delen uiteen. In dit geval: zij die vinden dat Hermans krokodillentranen (overigens ook een roofdier!) schreide en zij die haar als een beklagenswaardig slachtoffer beschouwen. De eerste groep stemt grosso modo meestal rechts, de tweede groep links. Complicerende factor is hier wel dat Hermans tot rechts moet worden gerekend; tot dusver viel Wilders hoofdzakelijk linkse vrouwen aan, zoals Halsema en Kaag. (Ploumen was al weggevlucht.)

Hoe nu verder?

Gewoon maar lijdzaam wachten op de volgende aanval van Wilders? Mij lijkt het beter dat Sophie Hermans bijles neemt bij Pechtold, dat Kaag alle lofprijzingen van Wilders aan het adres van Poetin, Orbán én Trump compleet van buiten leert, en dat Attje Kuiken terdege beseft dat zij de volgende op Wilders’ hitlist is, alleen al omdat Wilders bij zo’n naam op een weerloos diertje hoopt.