WHO wil af van ‘misleidende’ naam apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil af van de naam apenpokken, monkey pox, voor de ziekte en het virus. Dat zei WHO-voorzitter Tedros deze week dinsdag op een persconferentie. „De WHO werkt ook samen met partners en experts uit de hele wereld om de naam van het apenpokkenvirus, de verschillende varianten en de ziekte die het veroorzaakt te veranderen. We zullen de nieuwe namen zo spoedig mogelijk bekendmaken.”

Een verstandig besluit, zegt infectieziektedeskundige Charifa Zemouri uit Amsterdam. „De benaming is fout, het wekt de verkeerde suggestie dat je ziekte kan oplopen door contact met apen. Zo’n naam draagt bij aan de verspreiding van desinformatie en nepnieuws.”

De aankondiging van Tedros volgt op een dringende oproep van een groep van dertig invloedrijke wetenschappers om af te stappen van de „discriminerende en stigmatiserende” naamgeving. De wetenschappers, onder leiding van de Zuid-Afrikaanse viroloog Tulio de Oliveira, vinden dat de namen van de twee bekende varianten ten onrechte verwijzen naar gebieden door te spreken van „West-Afrikaanse” en „Centraal-Afrikaanse” of „Congo-bassin” virusstammen.

Zoals bij veel infectieziekten verwijzen de geografische namen naar de locaties waar ze het eerst gedetecteerd zijn. Maar dat is „misleidend en onnauwkeurig”, schrijven de onderzoekers, omdat er geen goed beeld is van de mondiale verspreiding in dier en mens.

„Dit is een kans om te breken met de naam apenpokken en de historische associaties die aan die naam hangen”, schrijven de onderzoekers. Een passende nieuwe naam voor het virus dat deze epidemie veroorzaakt zou de communicatie erover „vergemakkelijken, zonder verdere negatieve connotaties”, denken ze.

Apen in Denemarken

Zemouri is het daarmee eens: „Ik durf het bijna niet te zeggen maar er zijn ook nog steeds mensen die zwarte Afrikanen associëren met apen. Het beeld bestaat dat deze mensen leven in de rimboe tussen de apen, dat ze apen eten, en sommigen beweren zelfs dat ze eruit zien als apen. Van dat stigma moeten we af.”

De naam apenpokken is historisch slecht gekozen; een verwijzing naar de ontdekking van het virus in 1958 bij apen in gevangenschap in Denemarken. Weliswaar zijn apen (net als mensen) gevoelig voor deze infectie, maar het natuurlijk reservoir van dit virus zijn knaagdieren in Afrika. Van daaruit kan het overspringen naar de mens.

De WHO kan eigenhandig de naamgeving van de ziekte en de varianten aanpassen, maar een naamsverandering van het virus is aan de studiegroep pokken van het International Committee of Taxonomy of Viruses (ICTV).

Zo ging het twee jaar geleden ook met corona. De WHO kwam met Covid-19 voor de ziekte en de ICTV kwam na rijp beraad met SARS-CoV-2 op de proppen. Later werden de varianten van SARS-CoV-2 op initiatief van de WHO aangeduid met een Griekse letter, als neutraal alternatief voor de geografische aanduiding.

Welke naam moet apenpokken dan krijgen? Grappenmakers op twitter suggereerden al „Movid-22” of „Poxy McPoxface”. Een serieuzer suggestie was „HOPS, human orthopox syndrome”.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap.