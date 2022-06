Het is vandaag, 18 juni, Waterloodag. Meer dan een eeuw lang was dat een Nederlandse nationale feestdag. Het is jammer dat dat niet meer zo is.

Ergens aan de Singel van Utrecht staat half verscholen bij een struik een plaquette met daarop ‘Utrechts verlossing herdacht’. Op de bronzen afbeelding zien we in reliëf Franse soldaten halsoverkop via de Tolsteegbrug de stad verlaten, terwijl via de Wittevrouwenbrug aan de andere kant van het centrum de Kozakken en de Russische troepen de stad binnentrokken. Decennialang werd in Utrecht op 28 november nog Kozakkendag gevierd. Talloze Kozakkensteegjes en -straten herinneren ook elders aan de erkentelijkheid die men de Russische bevrijders wilde bewijzen. Als kind in een dorp met zo’n kozakkensteegje achter het huis, en met W.G. van der Hulsts Van Hollandsche jongens in Fransche tijd op de plank, stelde ik me altijd voor hoe er onverhoeds zo’n wilde kozak de Veluwse bossen uit kon stormen.

1813 is het jaar dat de bevrijding van de Napoleontische heerschappij en de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden wordt herdacht, in 2013 nog met allerlei shows en documentaires, inclusief Huub Stapel. Maar dat is feitelijk het verkeerde jaar.

Iffy history

Niet 1813 was het ‘Schicksalsjaar’ van Europa, en daarmee van Nederland, maar 1815. En wel op de dagen 15 tot 18 juni 1815 toen het lot van Europa nog een paar dagen aan een zijden draad hing op de modderige velden van Waterloo. Als het niet had geregend. Als Napoleon geen buikpijn had gehad. Als Napoleons maarschalk Ney niet had geaarzeld bij Quatre Bras. Als zijn maarschalk Grouchy de weg niet kwijt was geraakt. Als de Pruisische generaal Blücher juist wel het spoor was verloren naar Waterloo. Dan, ja dan. Dan had Napoleon wellicht de keizerskroon aan zijn zoon kunnen doorgeven. Dan spraken we hier te lande nog steeds allemaal Frans. Dan had Groot-Brittannië nooit de zeeën zo kunnen beheersen als ze daarna kon gaan doen. En Alexanders Rusland had zijn dromen van imperiale glorie nooit zo kunnen laten opleven als na 1815.

‘Iffy history’ blijft een fascinerende sport. Dankzij social media (#WaterlooLive) konden we de afgelopen dagen via Duitse en Britse accounts de opmars van de geallieerde troepen via Brussel, Quatre Bras, Sambre en Ligny, en de Franse troepen via Charleroi op de voet volgen. Een slimme internetverkoper bedacht zelfs t-shirt met ‘ou est Grouchy?’ dat hij met de oproep ‘help je mee zoeken?’ in de markt zette.

Grouchy kwam niet, en Napoleon verloor, dat staat vast: ‘finally facing his wa-wa-waterloo’. Maar de historiografie is het er tweehonderd jaar na data nog steeds niet helemaal over eens wat er nu precies gebeurde die dagen in Vlaanderen. En wat het belang van Waterloo is geweest.

Militaire historici in Groot-Brittannië en de Angelsaksische wereld (Andrew Field of Rory Muir bijvoorbeeld) roemen het strategisch inzicht van de Hertog van Wellington, die als overwinnaar tot Prins van Waterloo werd gekroond (hij werd letterlijk aldus gehuldigd door de Nederlandse Willem I), en daarmee de overleveringen tot op de dag van vandaag domineert. De Duitse historici (Peter Hofschroer) proberen al twee eeuwen lang de veldslag tot de ‘Slag bij Belle-Alliance’ om te dopen en te onderstrepen dat de zaak zonder Blücher en Gneisenau die in de namiddag van 18 juni arriveerden onherroepelijk was verloren. Nederlandse politieke historici vinden het juist een sport om de inzet van eigen vorst, kroonprins en troepen onderuit te halen en kritisch te bejegenen (ook volgens de Britten was kroonprins Willem, de latere Willem II, weliswaar dapper, maar had hij het tactisch inzicht van een garnaal).

Het is jammer dat Waterloo uit onze nationale en Europese collectieve herinnering is verdwenen. Niet alleen omdat de impact zo enorm was. Tweehonderdduizend soldaten trokken ten strijde. Veertigduizend mannen lieten het leven. Nog steeds worden resten van botten en kleding gevonden. Het was de laatste grote veldslag in het open veld.

Briljante alleenheerser

Maar Waterloo legde ook bloot wat er aan het autoritaire regime van Napoleon niet deugde. Napoleon gaf zijn generaals niet de ruimte, hij liet ze niet de discretionaire bevoegdheid die de commandanten in het geallieerde kamp hadden. Hij zag zichzelf als de briljante alleenheerser en strateeg, en kon niet geloven dat kleinere landen, mindere goden, het tegen hem op durfden en konden nemen. Zijn zucht naar glorie vertroebelde zijn blik. En nog belangrijker: Napoleon vocht niet voor vrede, maar voor roem. ‘La Gloire!’ en ‘Vive l’empereur’ was de strijdkreet van de Grande Armée.

Wellington, die zijn afschuw diverse keren had uitgesproken over al het bloedvergieten voegde zijn mannen aan de avond van de strijd toe: ‘Als jullie overwinnen, en de Fransen verslaan, dan garandeer ik jullie een generation of peace’. Het einddoel moest een bestendige vrede zijn. Ook Metternich steunde dat oorlogsdoel: ‘Deze oorlog mag geen veroveringsoorlog zijn’, geen landjepik meer, maar vrede door overleg. De overwinning in juni 1815 legde inderdaad de basis voor de nieuwe naoorlogse ordening (die uiteraard ook allerlei gebreken had, maar daarover later meer). Zonder Waterloo was het Congres van Wenen een vodje papier gebleven.

Anno nu zijn er niet veel militaire historici meer over aan de universiteiten, tijdens de American Historical Assocation werd daar vorig jaar al de noodklok over geluid. We hebben mensen nodig die begrijpen hoe conventionele oorlogen eruit zien. Voor het eerst worden er weer kanonnen, houwitsers door de velden van Europa gesleept, rijden pantservoertuigen en tanks rond, en trekken infanteristen op in formatie. Uiteraard is oorlogsvoering met de dimensie van de luchtoorlog en de dreigende kernoorlog een volstrekt andere bezigheid dan in 1815. Maar met hybride oorlogsvoering, drones en remote warfare heeft de oorlog in Oekraïne ook weinig te maken. Maar het gaat in deze oorlog wel om het verschil tussen verlangen naar eer en roem en verlangen naar duurzame vrede.

Dat mag op 18 juni best herdacht worden.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.