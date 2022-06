Mara’s stokpaarden staan in ‘de stal’, een gangkast om de hoek van haar kamer

Meer dan 1.000 volgers heeft Mara (13) op Instagram. Zij willen allemaal zien hoe Mara de manen van haar paarden invlecht, rondjes met ze rijdt, en liefkozend klopjes op hun hals geeft als ze hard hebben gewerkt. Het zijn trouwens geen echte paarden maar luxe stokpaarden, met wollen manen en ogen van vilt. Mara heeft sommige gekocht, maar maakt ze ook zelf, voor de verkoop. Haar bedrijf Dutch Hobby Horsing loopt hartstikke goed, zegt ze. Hobby Horsing of stokpaardrijden is een kleine hype onder jonge meiden.

Mara’s grootse droom is om naar Finland te gaan en daar aan het Finse kampioenschap mee te doen. De sport is namelijk in Finland ontstaan, vertelt ze in haar kamer in het Noord-Hollandse Zuid-Scharwoude. Mara rijdt al paard sinds haar zevende en begon op haar elfde met stokpaardrijden toen ze er een item over zag op het Jeugdjournaal. Aan haar muur hangen twee rijtjes met rozetten. Een rij voor de wedstrijden die ze met echte paarden reed, en een rij voor de wedstrijden die ze met haar stokpaarden reed.

Die staan in ‘de stal’, een gangkast om de hoek van haar kamer. Ze heeft zes wedstrijdpaarden met namen als Nevada, Lexi en Tequila, die elk een eigen karakter hebben, zegt ze. Haar lievelings is misschien wel Nevada, want die is „lief en gewoon heel mooi”. Maar ze is ook gek op Lexi, een trakehner die geschikt is voor dressuur. Hoe het eruit ziet als Mara met Lexi gaat rijden, is moeilijk uit te leggen, zegt Mara. Daarvoor moeten we naar ‘de bak’.

Het is ook gek om met 22 mensen achter een bal aan te rennen, zegt ze

Op naar de tuin dus, waar Mara hindernisbalken heeft neergezet die ook wel voor hondentrainingen worden gebruikt. Lexi heeft eigenlijk een blessure – Mara had zich laatst met haar verstapt – maar voor de gelegenheid is Lexi tijdelijk beter. Na ritmisch rennen in galop, is Mara warm genoeg om over de balken te springen, die ze steeds hoger schuift om haar sprongkracht te laten zien. Haar record is 1 meter 13, zegt ze. En snel is ze trouwens ook. Tijdens de piepjestest op school was zij de beste van de hele groep.

Soms krijgt ze met „haat” op sociale media te maken. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat ze een gekke hobby heeft. Voor vriendinnen die ook aan Hobby Horsing doen vindt ze dat wel vervelend, maar zelf kan ze er goed mee omgaan. „Ik reageer gewoon niet meer, want ik ga ze er toch niet van overtuigen dat het wel leuk is.” Het is ook gek om met 22 mensen achter een bal aan te rennen, zegt ze. Maar voetballers laat zij wel gewoon in hun waarde. „Ik vind dat iedereen zijn ding moet kunnen doen.”