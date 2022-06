Examenleerlingen gebeld om te vertellen dat ze geslaagd waren. Eentje zat alleen op zijn kamer: „Ik wil mijn moeder hier niet bij hebben.” Anderen zaten in een keuken vol joelende familieleden. En dan was er de leerling die zeker wist dat ze gezakt was. Zonder taart zat ze het gevreesde telefoontje af te wachten. Toen ze hoorde dat ze was geslaagd, riep ze: „Je lult!” En ze begon te huilen.

