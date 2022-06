Sebastiaan is bang om oud te worden, vanwege de tikkende bom van het klimaat

Opnieuw was het een moeder-kindgesprek waarin de draadjes van het programma samenbalden. In de documentaire Klimaatrebellen, tussen hoop en wanhoop (KRO-NCRV) zit Sebastiaan (21), student en klimaatactivist aan tafel met zijn moeder. Ze bladeren door haar plakboeken uit de jaren tachtig: hier was ze bij een demonstratie bij kerncentrale Borssele, daar protesteerde ze tegen de kernbom, en kijk daar doet ze een ‘die-in’. „Wij lagen ook op straat”, zegt ze tegen hem.

Sebastiaan zagen we eerder een eenmansprotestactie uitvoeren. Midden op de rijbaan in een drukke binnenstad zat hij in zijn eentje het verkeer te obstrueren, met een kussentje onder zijn billen en een bord waarop hij geschreven had dat hij bang was oud te worden, vanwege de tikkende bom van het klimaat. Een agent sommeerde hem weg te gaan, ze bood haar hulp aan voor als hij daarvan afzag. Vervolgens rolde ze zijn lichaam geduldig naar de rand van de stoep. De automobilist die niet over hem heen had willen rijden, stak uit het zijraam zijn duim naar hem op. Omstanders applaudisseerden en riepen ‘goed gedaan’. „Jullie staan achter mij?”, bracht Sebastiaan verbouwereerd uit. „Wat lief.”

Terug naar het gesprek tussen moeder en zoon. Hoe kon zij, vraagt hij, een kind op de wereld zetten terwijl ze wist, of op z’n minst kon vermoeden, dat het een leven vol „stress en angst” tegemoet zou gaan in een wereld die teloorgaat. Afzien van een kind, zegt zijn moeder, vond ze een te grote opoffering. Of ze zich nu niet slecht voelt, vraagt hij. Nee, ze heeft geen seconde spijt. Spijt, zegt hij weer, is wat anders dan schuld. Ze vindt het wel naar voor hem, dat hij zo lijdt onder zijn toekomst. „Ik heb met je te doen.”

En precies dat gevoel krijg je ook bij de andere klimaatactivisten die maker Ingeborg Jansen volgt. Twintigers zijn het, ze hebben zich aangesloten bij protestbeweging Extinction Rebellion. Ze lijmen zich vast aan het wegdek, of de trapleuning van het Shell-gebouw. Leggen het autoverkeer lam bij het Rijksmuseum in Amsterdam en zetten er hun tentje op. Ze doen alsof ze een groepje toeristen zijn bij Paleis Noordeinde, maar als de ordepolitie even niet oplet ketenen ze hun nek vast aan het hek. De wanhoopsdaad als actiemiddel.

Relschoppers kun je hen onmogelijk noemen. Ze lijken niet uit op een matpartij met de ME, noch genieten ze echt van de thrill die actievoeren ook oproept. Hooguit feliciteren ze elkaar met de eerste arrestatie. De meesten ondervonden, zoals student Sebastiaan het noemt, een ‘shit we are really in trouble-moment’, en hun leven staat sindsdien in het teken van ‘het klimaatprobleem’. Bioloog Sandra en ingenieur Merijn zeggen dat ze heus snappen dat hun acties het verschil niet zullen maken. Hooguit valt er een klein druppeltje hoop te wringen uit het minuutje aandacht dat Sandra weet te vangen van iedereen die in stelling is gebracht bij het Shell-kantoor, de kantoormensen, de vastgekleefde actievoerders en de agenten die ze losbikten. Ze zijn stil en luisteren naar haar aanklacht.

Wereldreis

Op SBS9 stapte een groepje 80-plussers ondertussen op het vliegtuig in De wereld rond met 80-jarigen. De reis ging naar Cambodja. Ze zwommen in het hotelzwembad, pakten een „kappertje”, verbaasden zich over de armoe van ’s lands inwoners en de „rotbende” die ze passeerden in gemotoriseerde riksja’s en slikten tranen weg bij de gruwelen van de killing fields.

Het zou flauw zijn deze generatie de schuld van de klimaatcrisis te geven, de deelnemers van dit programma reisden niet eerder zo veel en ver. Maar iets anachronistisch heeft zo’n wereldreis wel. Kan ermee te maken hebben dat dit een herhaling was. Nog van vóór corona. Maar goed, toen hadden we ook al een klimaat.