Schoolslagzwemmer word je niet zomaar

Toen Arno Kamminga nog jong was, wilde hij zich toeleggen op de vlinderslag. Als jonge tiener spendeerde hij daar de meeste tijd aan. Tot hij rond zijn dertiende bij zwemvereniging De Columbiaan in Voorhout onder de hoede kwam van zwemcoach Bregje van der Pluijm. Die was een andere mening toegedaan.

Ze zag vrijwel direct dat de jonge Kamminga veel meer aanleg had voor de schoolslag. „Als hij een paar baantjes schoolslag had gezwommen en ik begon hem aanwijzingen te geven, dan pikte hij die meteen op”, zegt Van der Pluijm, die tegenwoordig bij De Dolfijn in Amsterdam coacht. Toen ze hem dat vertelde moest Kamminga hard lachen, zegt ze. Maar hij zag óók in dat hij op de schoolslag de meeste vooruitgang boekte.

Ruim tien jaar later is wel duidelijk dat Van der Pluijm het bij het juiste eind had. Haar oud-pupil behoort nu tot de wereldtop op de schoolslag. In Tokio won hij olympisch zilver op de 100 en 200 meter. Dit weekend probeert hij voor het eerst wereldkampioen te worden, als zondag op de WK zwemmen in Boedapest de finale van de 100 meter schoolslag op het programma staat.

De discipline is een buitenbeentje, want in topsport draait alles om snelheid. Van de vier zwemstijlen, met ook de vrije slag (borstcrawl), rugslag en vlinderslag, is de schoolslag verreweg de langzaamste; het verschil tussen het wereldrecord op de 100 meter vrije slag en 100 meter schoolslag is bij de mannen meer dan 10 seconden (46,91 om 57,10). Oud-topzwemmer Johan Kenkhuis, die zelf op de vrije slag uitkwam, noemt de schoolslag zelfs „de allerlangzaamste voorwaartse beweging in de sport ter wereld”.

Schoolzwemmen

De schoolslag wordt internationaal de breast stroke (borstslag) genoemd, maar heet in Nederland zo omdat het de eerste slag is die kinderen leren bij het schoolzwemmen. Wat Kamminga en zijn concurrenten doen lijkt echter in niets op wat een kind moet kunnen om zijn A-diploma te halen, zegt bondscoach Mark Faber. „Het mooie is dat de schoolslag zo simpel is dat iedere Nederlander er zijn diploma mee haalt. Maar als je het op het niveau van Arno doet, dan blijkt het een verschrikkelijk complexe slag te zijn.”

Omdat iedereen het op de basisschool leert, heeft de schoolslag volgens Kenkhuis een „bad rep”, een slechte reputatie. De voormalige topzwemmer is eigenaar van een zwemschool in Amsterdam, en áltijd willen zijn klanten de borstcrawl leren. „Mensen denken dat ze de schoolslag al kunnen, en het gaat ze te langzaam”, zegt hij. Ten onrechte, vindt hij. Om het tegendeel te bewijzen organiseert Kenkhuis drie keer per jaar een schoolslagweek. „Dan komt iedereen stikkapot het water uit. Daarna kijken ze wel anders naar de schoolslag.”

De discipline is zo zwaar omdat je „voor 80 of 90 procent” door het water moet, zegt Lennart Stekelenburg, voormalig houder van de Nederlands records op de 50, 100 en 200 meter schoolslag op de langebaan – tegenwoordig allemaal in handen van Kamminga. Daarin verschilt de schoolslag van de andere disciplines, waarbij het juist de bedoeling is om zoveel mogelijk ‘op het water’ te liggen.

De laatste jaren proberen schoolslagzwemmers steeds meer op het water te komen door hun slagfrequenties te verhogen, maar nog altijd moeten zij voor een groot deel ‘door het water’. Ze kunnen zichzelf niet continu blijven opstuwen zoals dat bij de andere disciplines wel mogelijk is.

Bovendien is de schoolslag de enige zwemstijl met een ‘contrabeweging’ onder water: om met de benen een afzet te maken in het water moeten de hielen eerst richting het lichaam getrokken worden, tegen de stroming in. „Daarom heb je enorme hoeveelheden weerstand te overwinnen”, zegt Stekelenburg.

De schoolslag is de enige zwemstijl met een ‘contrabeweging’ onder water. Foto Patrick B. Kraemer / EPA

Radarwerk

De schoolslag is dan ook een afwijkende slag, zegt Faber, die om specifieke fysieke kenmerken vraagt. „Goede vrijeslagzwemmers kunnen vaak ook een goede vlinder of rug zwemmen. Een schoolslagzwemmer kan maar één ding.” Schoolslagzwemmers moeten hun voeten naar buiten kunnen draaien terwijl hun knieën naar binnen blijven wijzen, zodat het stuwvlak voor de afzet zo groot mogelijk is maar de weerstand minimaal. Dat kan niet iedereen.

Jeugdcoach Van der Pluijm doet met haar pupillen speciale oefeningen aan de rand van het zwembad om erachter te komen welke zwemstijl ze het beste ligt. „Ik vraag ze om rechtop te gaan staan met hun tenen vooruit. Als ze hun tenen goed naar binnen kunnen richten, dan zijn ze vaak goed in borstcrawl en vlinderslag. Kunnen ze hun voeten goed naar buiten draaien, of zelfs naar achter, dan zijn het vaak goede schoolslagzwemmers.”

Schoolslagzwemmer word je dan ook niet zomaar, zegt oud-recordhouder Stekelenburg. „Je hebt een bijzondere combinatie van kwaliteiten nodig. Aan de ene kant moet je je zo klein mogelijk maken om als een vis door het water te glijden. Aan de andere kant moet je jezelf zo hard mogelijk voortstuwen door stuwvlakken zo groot mogelijk maken.”

De combinatie van een armslag, beenslag met contrabeweging én het omhoog komen uit het water is een radarwerk dat perfect op elkaar afgestemd moet zijn. Dat kunnen is de kunst van de sport, zegt bondscoach Faber. „Als het lukt dat goed uit te voeren, dan spreekt daar een bepaalde schoonheid uit.”

Het maakt van de schoolslag niet alleen het zwaarste, maar ook het meest technische nummer in het zwemmen. „Het is zo’n a-natuurlijke slag die buiten je normale bewegingspatroon ligt”, zegt Kenkhuis. „Dus je moet heel goed in staat zijn om met je hersenen je lichaam precies te laten doen wat je wilt.”

Je moet heel goed in staat zijn om met je hersenen je lichaam precies te laten doen wat je wilt Johan Kenkhuis oud-zwemmer

Hierin schuilt de kern van wat de schoolslag zo mooi maakt, zegt Stekelenburg. „Je moet een perfecte timing hebben, het moet ritmisch en vloeiend zijn, je moet veel kracht erin leggen zonder te forceren. Dat heeft mij altijd een veel grotere uitdaging geboden dan de borstcrawl.”

Omdat de schoolslag zo’n complexe serie van bewegingen vormt, biedt dat ruimte voor topzwemmers om hun eigen manier te vinden om zo snel mogelijk te gaan. Kamminga heeft wel eens gezegd dat als er acht zwemmers het water in springen, ze alle acht een andere stijl hebben. Zo leunt olympisch kampioen en wereldrecordhouder Adam Peaty erg op de kracht in zijn bovenlichaam, waardoor hij een hoge slagfrequentie en een explosieve armslag kan gebruiken. Kamminga heeft een meer klassieke techniek, waarin hij alle facetten – afzet, timing, stroomlijn – op een vloeiende manier combineert.

„Je ziet kleine en lange zwemmers, ze kunnen gedrongen zijn, gespierd of slank. Iedereen heeft zijn eigen stijl”, zegt bondscoach Faber. Van een vrijeslagzwemmer kun je een ideaal profiel opstellen, zegt hij, bij de schoolslag is dat onmogelijk. „Iedereen moet zijn eigen puzzel leggen. Je kunt elkaar niet kopiëren.”

Ruimte voor interpretatie

Een geoefend oog ziet die persoonlijke finesses ook in de andere zwemstijlen, zegt Stekelenburg. „Maar nergens leidt dat tot zulke grote verschillen als bij de schoolslag.” In de olympische finale op de 100 meter schoolslag was het verschil tussen de winnaar Peaty en de nummer acht, de Wit-Rus Ilja Sjimanovitsj, bijna twee seconden, een lichtjaar in het zwemmen.

Zwemmers zoeken daarom de toegestane grenzen op. Zo gebruikt Sjimanovitsj een beenslag die veel weg heeft van een vlinderslagkick, waarbij de benen nauwelijks meer uit elkaar gaan of omhoog worden getrokken. Er zijn regels waaraan de schoolslag moet voldoen, maar die laten ruimte voor interpretatie. Controle op naleving van de regels is lastig, omdat het zwemmen zich grotendeels onder water afspeelt.

Het leidt tot felle discussies in en naast het zwembad. Kamminga en Faber zijn groot voorstander van het gebruik van cameratoezicht onder water. „Zwemmers proberen dingen uit en het wordt toegestaan omdat scheidsrechters niet goed kunnen zien wat er gebeurt. Dat riekt naar vals spel”, zegt Faber. Dat het dan wat langer duurt voordat de uitslag bekend is omdat de videoscheids nog naar de beelden kijkt, is maar een klein obstakel, vindt de bondscoach.

Een andere oplossing zou zijn om de regels te laten vieren. Maar daar zijn de Nederlandse zwemmers geen voorstander van. „Als je de sport om zeep wilt hebben, dan moet je vooral net als in de Formule 1 jaarlijks de regels gaan aanpassen”, zegt Kenkhuis. Juist die regels zorgen voor het onderscheidende karakter van de schoolslag, zegt bondscoach Faber. „Als je de regels loslaat, dan raakt de schoolslag zijn identiteit kwijt.”